PPV: Gala FEN 31: Lotos Fight Night w Cyfrowym Polsacie i Ipli za 40 zł

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy platformy Ipla mogą już zamawiać dostęp do gali FEN 31: Lotos Fight Night, która odbędzie się w sobotę, 28 listopada 2020 roku.

• Cena realizowanego w systemie "pay-per-view" (PPV) wydarzenia to 40 zł.

W walce wieczoru, o podwójny mistrzowski pas w kategorii piórkowej - FEN oraz Babilon MMA, zawalczą: mogący się pochwalić jedenastoma zwycięstwami z rzędu(11-2, 6 KO) oraz(20-9, 7 KO), który na 20 zwycięskich pojedynków aż 7 zakończył przed czasem. W pojedynku z limitem do 100 kg staną:(4-8, 2 KO) oraz wyczekiwany przez fanów, debiutujący w FEN(6-3, 6 KO).W walce o mistrzowski pas w kategorii półciężkiej spotkają się:(12-5-1, 2 KO) oraz(13-7, 6 KO). Jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych zawodników w Polsce -(14-8-1, 4 KO) podejmie na gali FEN 31(11-4, 1 KO), stawką tej walki będzie mistrzowski pas w kategorii koguciej.Niepokonany Ivan Cosić (6-0, 1 KO) zmierzy się z doświadczonym(20-9-2, 8 KO). Podczas gali swoje umiejętności w kategorii półśredniej pokażą(14-7, 3 KO) oraz(7-2, 7 KO). Jeden z najzdolniejszych polskich wojowników młodego pokolenia,(10-4, 4KO) stanie do walki z pochodzącym z Paryża(15-7, 9 KO). Po raz pierwszy w federacji FEN wystąpi(2-1, 1 KO), a jego rywalem będzie preferujący walkę w stójce(4-3, 2 KO).Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20.00 przygotowanym specjalnie dla widzów PPV studiem gali.Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów: przez SMS o treści, w internetowym Centrum Obsługi Klienta w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta oraz w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Galę FEN 31 na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników na całym świecie w cenie 29 zł. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem lub BLIK-iem.