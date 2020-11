TV Puls kręci 8 sezon swojego serialowego hitu "Lombard". Premiera wiosną 2021

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls i Studio A rozpoczynają prace nad 8. sezonem "Lombardu". Będzie on liczył 60 odcinków i obejmie jubileuszowy 400. Odcinek.

• Premiera zaplanowana jest na wiosnę, tylko w TV Puls.

W nowych odcinkach w najsłynniejszym polskim lombardzie nie zabraknie klientów - zarówno tych zaprzyjaźnionych jak Filomena (Małgorzata Rożniatowska) czy Zefel (Krzysztof Hanke), jak i zupełnie nowych. Z każdym przyniesionym pod zastaw przedmiotem będzie się wiązała inna, wciągająca historia. Sporo zmian szykuje się również w życiu głównych bohaterów - Benia i Beton (Rita Weinar, Dominik Dąbrowski) zostaną rodzicami Róży, której imię wybrali widzowie w specjalnym plebiscycie Telewizji Puls.Pod koniec sezonu 7. Kornelia (Dorota Kamińska) odkryje niezdrową fascynację Maćka (Maciej Gisman) hazardem. Czy rodzina pomoże Maćkowi wyjść z uzależnienia? W nowym sezonie z dużym wyzwaniem zmierzą się Ziutek (Henryk Gołębiewski) i Grażynka (Iwona Domaszewicz). Wszystkich zaskoczy również Romuś (Marcin Borchardt), który podejmie dość niecodzienną decyzję. Z kolei Andżelika i Mariusz (Dominika Skoczylas, Michał Chorosiński) będą się cieszyć rodzinnym szczęściem po niedawnych zaręczynach, a Andżela znajdzie czas na nowe hobby. Właściciel lombardu Kazimierz (Zbigniew Buczkowski) i jego żona Beata (Małgorzata Szeptycka) będą za to zmagać się ze zmartwieniem - czy w końcu ich syn Adek (Mateusz Murański) wybudzi się ze śpiączki?"Lombard. Życie pod zastaw" to hitowa produkcja Telewizji Puls i Studia A ze Zbigniewem Buczkowskim w głównej roli. Serial cieszy się popularnością - na początku bieżącego roku otrzymał od widzów trzecią z rzędu Telekamerę "Tele Tygodnia". Jubileusz świętował na gali również Henryk Gołębiewski, który z okazji 50-lecia od debiutu na ekranie otrzymał Nagrodę Specjalną Telewizji Puls. Aktor wciela się w "Lombardzie" w jedną z bardziej lubianych przez widzów postaci - Ziutka.W serialu regularnie pojawiają się też znani goście - do tej pory lombard odwiedzili m.in.: Katarzyna Pakosińska, Paweł Nastula, Radek Liszewski z zespołu "Weekend", Aleksander Doba, Michał Wiśniewski, Bartek Marszałek, Tomasz "Niecik" i Kabaret z Konopi.