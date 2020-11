Włoski szlagier, wyścig F1 o Grand Prix Bahrajnu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend listopada ELEVEN SPORTS pokaże na żywo 28 meczów piłkarskich z udziałem czołowych drużyn z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Portugalii. Na pierwszy plan wysuwają się prestiżowe Derby Słońca, w których silne SSC Napoli zmierzy się z groźną AS Romą.

• Fani motorsportu będą mogli obejrzeć wyścig Formula 1 o Grand Prix Bahrajnu. W piątkowej sesji treningowej poprzedzającej to wydarzenie pojedzie Robert Kubica.

Mecze SSC Napoli z AS Romą są określane jako Derby del Sole (Derby Słońca) i należą do najbardziej prestiżowych we włoskim futbolu. Ich najbliższe starcie zapowiada się szczególnie ciekawie, bo dzięki udanemu początkowi sezonu oba zespoły potwierdziły najwyższe aspiracje. Sytuacja Azzurrich skomplikowała się po ubiegłotygodniowej porażce z AC Milanem, ale ich strata do trzeciej w tabeli AS Romy wynosi zaledwie trzy punkty i mogą ją odrobić już w ten weekend. Na Stadio San Paolo w barwach gospodarzy będzie można zobaczyć, który po przerwie w grze spowodowanej koronawirusem wraca do swojej najwyższej dyspozycji. Rzymianie z pewnością postawią Polakowi i jego kolegom trudne warunki, bo pozostają niepokonani w lidze od ponad dwóch miesięcy. W ich składzie ostatnio wyróżnia się Henrich Mychitarian, który po ośmiu ligowych kolejkach ma na koncie aż sześć goli i cztery asysty.Równie ciekawie powinno być na słynnym San Siro, gdzie prowadzący w tabeli AC Milan sprawdzi formę ACF Fiorentiny i strzegącego jej bramki. Gospodarze liczą głównie na trio Hakan Çalhanoglu - Rafael Leão - Brahim Díaz, które spisuje się świetnie u boku przeżywającego drugą młodość Zlatana Ibrahimovicia. Rossoneri staną przed szansą na 21. ligowy mecz z rzędu bez porażki. Z kolei goście postarają się o powtórkę z poprzednich rozgrywek, kiedy pokonali mediolańczyków na ich stadionie 3:1.Polscy kibice z uwagą będą śledzili także konfrontację beniaminka, Benevento Calcio, z broniącym mistrzostwa Włoch Juventusem FC. Na Stadio Ciro Vigorito na środku obrony gospodarzy wystąpi, który we wszystkich spotkaniach swojej drużyny w tym sezonie zagrał od pierwszej do ostatniej minuty. Z kolei w bramce Starej Damy będzie można zobaczyć, który po raz kolejny spróbuje zachować czyste konto w bieżącej kampanii.Walka o odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii jest w tym sezonie dla FC Barcelony niezwykle trudna. W najbliższy weekend Dumę Katalonii czeka kolejny poważny sprawdzian, jakim będzie spotkanie z sąsiadującą z nią w ligowej tabeli CA Osasuną. W poprzednich rozgrywkach Leo Messi i spółka najpierw zremisowali z ekipą z Pampeluny 2:2, a następnie sensacyjnie przegrali na Camp Nou 1:2. Tym razem Barça nie może sobie pozwolić na wpadkę, bo jej strata do lidera, Realu Sociedad, wzrosła już do 12 punktów. W barwach Dumy Katalonii ważną rolę mogą odegrać młodzi piłkarze, tacy jak Sergiño Dest, Pedri czy Trincão, którzy we wtorek przyczynili się do wygranej 4:0 w meczu Ligi Mistrzów UEFA z Dynamem Kijów.Kibice wiele obiecują sobie także po konfrontacji Valencii CF z Atlético Madryt. Goście ze stolicy w przypadku zwycięstwa mogą awansować na pierwsze miejsce w tabeli, a drużyna z Walencji ma szansę na powrót do ścisłej ligowej czołówki. Wskazanie faworyta nie jest łatwe, bo zespół Diego Simeone wygrał pięć ostatnich spotkań zdobywając w nich w sumie aż 12 bramek i tracąc tylko jedną, a niepokonana od ponad miesiąca ekipa Javiego Garcii w poprzednim starciu u siebie rozgromiła Real Madryt aż 4:1.Hitem 12. kolejki ligi francuskiej będzie spotkanie lidera, Paris Saint-Germain, z nieprzewidywalnymi Girondins Bordeaux. Przed tygodniem PSG przegrało z AS Monaco i jego przewaga nad drugim w tabeli LOSC Lille zmalała do dwóch punktów. W ten weekend o zwycięstwo również może być trudno, ponieważ w obecnym sezonie Żyrondyści zatrzymali już inne drużyny czołówki, takie jak Olympique Lyonnais czy Stade Rennais. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły poprzedniemu starciu paryżan z ekipą z Bordeaux na Parc des Princes. Wówczas gospodarze wygrali 4:3, a piłkarze oddali w sumie prawie 40 strzałów na bramkę rywala. Czy także tym razem Kylian Mbappé, Neymar, Hatem Ben Arfa i inne gwiazdy dadzą popis ofensywnej gry?Interesująco zapowiada się też konfrontacja AS Monaco z Nîmes Olympique. Zespół z Księstwa będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że nie pokonał tego przeciwnika na poziomie francuskiej ekstraklasy od 27 lat. Na Stade Louis II goście z Nîmes będą musieli uważać szczególnie na Kevina Vollanda i Wissama Ben Yeddera, jeden z najskuteczniejszych duetów aktualnych rozgrywek nie tylko we Francji, ale i Europie.Bayern Monachium to rozpędzony mistrz Niemiec, a VfB Stuttgart jest beniaminkiem i jedną z rewelacji obecnego sezonu Bundesligi. Stawką ich meczu na Allianz Arena będą bardzo cenne punkty, ponieważ Bawarczycy chcą utrzymać pierwsze miejsce w tabeli, a goście mogą awansować na pozycję zapewniającą na koniec rozgrywek kwalifikację do europejskich pucharów. Bayern postara się kontynuować trwającą już prawie rok passę spotkań bez porażki na własnym stadionie. Jego lider,, w dwóch ostatnich starciach z zespołem ze Stuttgartu zaliczył po jednym trafieniu i asyście. Tym razem również potrzebuje goli, bo Erling Haaland, główny rywal Polaka do korony króla strzelców Bundesligi, nie zwalnia tempa i ma do niego tylko jedną bramkę straty.Emocji nie powinno zabraknąć także w Mönchengladbach, gdzie tamtejsza Borussia zmierzy się z FC Schalke 04. Gospodarze, po fantastycznym początku rozgrywek, w dwóch poprzednich kolejkach stracili punkty i w konfrontacji z "czerwoną latarnią" Bundesligi chcą wrócić na zwycięską ścieżkę. Muszą jednak mieć się na baczności, bo drużyna z Gelsenkirchen ostatnio na wyjazdach spisuje się coraz lepiej, a w dwóch spotkaniach z Borussią w ubiegłym sezonie zdobyła cztery "oczka" i nie straciła nawet gola.W najważniejszym meczu ósmej kolejki ligi portugalskiej Sporting CP podejmie Moreirense FC. Niepokonany w tym sezonie zespół z Lizbony prowadzi w tabeli i utrzymuje wyraźną przewagę nad grupą pościgową złożoną z takich drużyn jak SL Benfica, SC Braga czy FC Porto. Tym razem o punkty nie będzie łatwo, bo najbliższy rywal Sportingu słynie ze szczelnej defensywy. To oznacza spore wyzwanie dla Pedro Gonçalvesa, czołowego strzelca zarówno swojej ekipy, jak i całej Liga NOS. Z kolei dla walczącego o powrót do górnej połowy tabeli Moreirense to spotkanie jest szansą na przerwanie niekorzystnej serii pięciu porażek na Estádio José Alvalade. Największym atutem gości może okazać się Pedro Nuno, którego trafienie w poprzedni weekend zapewniło im awans do czwartej rundy Pucharu Portugalii.Lewis Hamilton zapewnił sobie tytuł mistrza świata, ale obecny sezon Formula 1 nie zwalnia tempa, bo przed kierowcami jeszcze kilka ważnych rozstrzygnięć. Najbliższy wyścig, o Grand Prix Bahrajnu, będzie szczególnie istotny w kontekście rywalizacji o wicemistrzostwo świata pomiędzy Valtterim Bottasem a Maksem Verstappenem. W klasyfikacji generalnej dzieli ich zaledwie 27 punktów, więc ich zmagania na Bahrain International Circuit zapowiadają się ekscytująco. Również Hamilton ma o co walczyć, bo od stycznia wygrał już 10 wyścigów i jeśli ponownie zajmie pierwsze miejsce, to zbliży się do historycznego rekordu trzynastu zwycięstw w jednym sezonie należącego do Michaela Schumachera i Sebastiana Vettela. Niższa pozycja sprawi, że straci szanse na osiągnięcie tego imponującego wyniku. Kibice mogą spodziewać się zaciętej walki o triumf, bo tor położony na pustyni Sakhir jest uznawany za jeden z najlepszych do wyprzedzania rywali na trasie.W pierwszej piątkowej sesji treningowej przed GP™ Bahrajnu będzie można zobaczyć w akcji Roberta Kubicę. Polski kierowca zna doskonale Bahrain International Circuit, na którym w 2008 roku wywalczył pole position. Jak reprezentujący barwy Alfa Romeo Racing ORLEN krakowianin zaprezentuje się na tle Hamiltona i spółki? Będzie to jego czwarty występ w tym sezonie. Wcześniej wziął udział w sesjach treningowych podczas GP Styrii, GP z okazji 70-lecia F1 i GP Węgier.Piątek (27 listopada):• 11:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół• 15:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, studio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Urban• 20:25 Bundesliga:a (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Mateusz Majak• 22:301 - magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (28 listopada):• 11:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński• 14:55 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2, studio od 15:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio 18:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Tomasz Urban• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Łukasz Wiśniowski• 20:40 Serie A TIM: A(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 3)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (29 listopada):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Łukasz Wiśniowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55, Eleven Sports 4, Ligue 1 Uber Eats: AS Monaco - Nîmes Olympique (Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:05, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020: wyścig (Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, studio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 ,4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sportst 2)komentarz: Michał Mitrut• 20:55 Liga NOS:e (Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (30 listopada):• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zieliński• 20:25 2. Bundesliga:f (Eleven Sports 3)komentarz: do potwierdzenia• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Domink Guziak, Piotr Czachowski• 21:00- magazyn