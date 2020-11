NTL Radomsko zmieni się w TVC HD

Łukasz Szewczyk

• 1 grudnia 2020 roku nadawanie rozpocznie nowy kanał telewizyjny TVC, który zastąpi NTL Radomsko

• Co w ramówce?

Jak zapowiada nadawca, TVC to telewizja z centrum Polski, która w swoim sercu będzie miała wszystkich Polaków. Widzowie w ramówce znajdą kultowe filmy i seriale, programy poradnikowe, seriale animowane dla najmłodszych oraz informacje z regionów.TVC to także widowiska artystyczne dla całych rodzin, w tym między innymi koncerty i kabarety. Wśród nich "Kabaretowy szał", czyli solidna dawka humoru od znanych polskich zespołów kabaretowych. W programie między innymi Kabaret Młodych Panów, Ani Mru Mru, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz plejada komików i mistrzów stand-upu.Ponadto, w ramówce kanału znajdzie się serwis informacyjny INFO TVC, który pokaże najważniejsze newsy z centrum Polski. INFO TVC od poniedziałku do piątku o godzinie 19:10.Późnymi wieczorami TVC zaprosi widzów na pasmo z kultowymi filmami i serialami. W grudniu na antenie będą emitowane westerny, komedie oraz kino kung-fu.Kanał TVC pojawi się w miejsce NTL Radomsko i dalej będzie dostępny na platformach satelitarnych (Cyfrowy Polsat oraz Canal+) a także w Orange TV, UPC Polska, Vectra, Multimedia, Toya, Netia oraz w naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych rejonach Polski.