W grudniu nadawanie rozpocznie kanał Home TV HD. Co w ramówce?

• 1 grudnia 2020 roku nadawanie rozpocznie Home TV, który zastąpi na rynku telewizję TVR.

• Nowy kanał Home TV to świat nieruchomości, remontów, projektowania wnętrz, a także pięknych ogrodów i kulinariów.

Jak zapowiada nadawca, HOME TV prezentować będzie audycje związane z wnętrzami, remontami, metamorfozami domów i ogrodnictwem oraz programy kulinarne. W ofercie kanału znajdą się zarówno poradniki, które pozwolą odkryć swój ogród na nowo, jak i ciekawe serie dokumentalne, które wprowadzą widzów w świat dynamicznie rozwijających się rynków nieruchomości, a eksperci z dziedziny designu przekażą cenne informacje i praktyczne instrukcje.W ramówce znajdą się również programy kulinarne, w których widzowie będą mogli zobaczyć m.in. domowy wyrób wędlin czy serów. Dzięki Home TV widzowie odkryją w sobie pasję do ogrodnictwa, a także zainspirują się do zmian swojego najbliższego otoczenia, jakim jest dom. Jak mawia stare przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.Seriapokazuje jak ważne jest połączenie z naturą oraz jak ogromną rolę ogrody mogą odgrywać z zdrowym starzeniu się. Fizyczne, psychiczne i społeczne aspekty ogrodnictwa mogą być ważnymi czynnikami terapeutycznymi dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Ogrodnictwo może przynieść nam jedzenie, ćwiczenia i wyostrzyć umysł w miarę starzenia się, na długo po przejściu na emeryturę.W z kolei ekipa programupomoże przekształcić front z najgorszego domu na ulicy w numer jeden w okolicy. Po tym, jak Mike przedstawia wycenę nieruchomości w jej obecnym stanie - Justin projektuje innowacyjny plan przebudowy, który radykalnie poprawi jej atrakcyjność i pomoże właścicielom uzyskać najlepszą możliwą cenę sprzedaży. Zmiany obejmą malowanie, sadzenie roślin, projektowanie krajobrazu, a nawet zmianę oświetlenia czy ogrodzenia.Z kolei serial dokumentalnyopowiada o ambitnym projekcie renowacji ruin zabytkowego hotelu Christchurch w gastro-pub XXI wieku. Małżeństwo, Nick i Sara muszą przejść przez nakaz ochrony dziedzictwa Nowej Zelandii , a także trzymać się określonego budżet. Przy 4 trzęsieniach ziemi, narodzinach drugiego dziecka, opóźnieniach i kłopotach z ubezpieczeniem, presja jest naprawdę odczuwalna, jednak Nick i Sara walczą o swoje marzenia. i udaje im się spełnić swoje zmienione marzenie. Jak rodzina poradzi sobie, gdy w dniu wielkiego otwarcia nastąpi ponownie wielkie trzęsienie ziemi?Zabawna seriaopowiada o dynamicznie rozwijających się rynkach nieruchomości w Azji. Każdy odcinek śledzi poszukiwacza nieruchomości z zagranicy, szukającego idealnego miejsca w najgorętszych dzielnicach Azji - od eleganckiego apartamentu na nabrzeżu w tętniącej życiem centralnej dzielnicy biznesowej Bangkoku, przez najwyższe kondominium Singapuru, obok legendarnego kurortu Marina Bay Sands, po wspaniałe wille Danang z widokiem na morze jak z pocztówki. Eksperci zwrócą również uwagę na zagrożenia i trudności czyhające na obcokrajowców.to z kolei seria poszukująca najbardziej malowniczych ogrodów w całej Europie. W każdym odcinku pokazywane jest inne miejsce - od rozległych posiadłości, po idealny malutki ogród z organiczną sekcją warzywną. Oszałamiający pokaz łączy bujne krajobraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi domu, kuchni i ogrodu. Osobiste opowieści bohaterów dają wgląd w życie wiejskiej idylli i spokoju. Seria ma wiele do zaoferowania, zarówno amatorom miejskich ogrodów jak i oddanym profesjonalistom.Seriaprzedstawia czterech pełnych pasji budowniczych podróżujących po całym świecie.Ich misją jest ulepszanie życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiercenie studni w Nikaragui, budowanie szkoły zawodowej w Meksyku czy tworzenie centrum recyklingu w Peru, budowlańcy robią wszystko, co trzeba, aby naprawić świat. Łagodzenie niesprawiedliwości to ogromny i niekończący się projekt, ale każdy krok w dążeniu do pomocy potrzebującym przybliża nas do poprawy jakości życia wszystkich.Z kleito kopalnia praktycznych porad, z których z pewnością skorzysta każdy miłośnik ogrodu. Zaproszeni do programu eksperci zdradzą najskrytsze tajniki uprawy i pielęgnacji roślin. Ogrodowa kamera zawita także na branżowych targach i wystawach. W programie zostaną rozwiązane wszystkie wątpliwości i problemy związane z roślinami w ogrodzie.to propozycja dla wszystkich, których pasją jest zieleń. Widzowie znajdą w nim porady i wskazówki dotyczące uprawy roślin ozdobnych, warzyw oraz drzew owocowych.Wśród propozycji znajdzie się także. Justin Bonello stracił zapał do gotowania i wierzy, że jedynym sposobem na jego odzyskanie jest podniesienie jego umiejętności. W tym celu odwiedza trzynaście najlepszych restauracji w RPA i poznaje różne tradycyjne, egzotyczne i bardzo oryginalne potrawy oraz przygotowuje je pod okiem najlepszych szefów kuchni.Kanał Home TV HD pojawi się w miejsce TVR. Stacja będzie dostępna w ofercie Platformy Canal+, Orange TV, UPC Polska, Vectra, Multimedia, Toya, Netia oraz w wybranych rejonach Polski w naziemnej telewizji cyfrowej.To nie jedyna zmiana w portfolio kanałów MWE Networks. Także w grudniu kanał