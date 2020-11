Prezenty, choinki i świąteczna atmosfera w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• "Radio Pogoda prezentuje" - pod takim hasłem rusza przedświąteczna akcja Radia Pogoda, w której słuchacze będą mogli obdarować swoich bliskich.

• Redakcja stacji będzie też szukać prawdziwie "Pogodnej choinki" i zaprosi wszystkich do głosowania na najpiękniejszą świąteczną melodię.

Od soboty (28 listopada 2020 roku) Radio Pogoda będzie przygotowywać swoich słuchaczy na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Tego dnia na antenie pojawią się pierwsze świąteczne piosenki, a dodatkowo na stronie radiopogoda.pl rozpocznie się plebiscyt na najpiękniejszą świąteczną melodię.Jak co roku przed świętami w Radiu Pogoda ruszy też akcja "Radio Pogoda prezentuje", czyli wręcza prezenty. Słuchacze mogą w niej wskazać osoby, które ich zdaniem zasłużyły na niespodziankę. Do zgłoszonych zadzwoni Robert Janowski i wręczy im kosze upominków. Osoby, które zgłoszą bliskich do zabawy, mogą liczyć na płyty z muzyką świąteczną.Akcja rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada i potrwa do 23 grudnia.Oprócz tego słuchacze Radia Pogoda będą mogli pochwalić się swoimi drzewkami w zabawie "Pogodne choinki w Radiu Pogoda". Redakcja przygotuje też możliwość zagłosowania na tę najwspanialszą.Świąteczne akcje Radia Pogoda wspiera promocja na antenie stacji, jej stronie internetowej radiopogoda.pl oraz na profilu stacji na Facebooku. Dodatkowo akcję "Radio Pogoda prezentuje" wspiera kampania w internecie przygotowana przez dział promocji Grupy Radiowej Agory.