Hitowe starcie w Ekstraklasie, derby Londyn - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Superhit PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa - Piast Gliwice, derby Londynu w Premier League Chelsea - Tottenham, starcie Realu Madryt z Deportivo Alaves w LaLiga Santander, mecz o pozycję lidera Borussii Dortmund z FC Koeln w Bundeslidze oraz potyczka Paris Saint-Germain z Bordeuax w Ligue 1 Uber Eats

Meczem 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie niedzielne starcie Legii Warszawa z Piastem Gliwice, a więc mistrza Polski z trzecią drużyną ubiegłego sezonu. W poprzedniej kolejce oba zespoły zdobyły komplet punktów. Legia pokonała na wyjeździe Cracovię 1:0, a Piast na swoim stadionie Lechię 2:1. Dla gliwiczan było to drugie z rzędu zwycięstwo. W poprzednich ośmiu spotkaniach podopieczni Waldemara Fornalika zdobyli zaledwie dwa punkty. Wygląda na to, że Piast po zupełnie nieudanym początku sezonu wraca na właściwe tory.Od dłuższego czasu jest na nich warszawska Legia, która nie przegrała w lidze od 19 września. W ostatnich sześciu spotkaniach piłkarze Czesława Michniewicza zdobyli 16 punktów i są liderem tabeli PKO BP Ekstraklasy. Morale warszawskiego zespołu podbudowało, wywalczone w ostatniej akcji meczu, zwycięstwo w ligowym klasyku z Lechem Poznań. Niedzielne spotkanie zapowiada się pasjonująco.Hitem 10. kolejki Premier League będą niedzielne derby Londynu, w których Chelsea zmierzy się z Tottenhamem. Dodatkowo będzie to starcie trzeciej drużyny w tabeli z aktualnym liderem. "Koguty" spisują się w tym sezonie rewelacyjnie, a ostatnie zwycięstwo drużyny Jose Mourinho nad Manchesterem City na pewno doda im skrzydeł. Chelsea pod wodzą Franka Lamparda także może zaliczyć początek sezonu do udanych - w dziewięciu meczach The Blues zgromadzili 18 punktów. Różnice punktowe w tabeli są niewielkie i na tym etapie rozgrywek można śmiało powiedzieć, że obie drużyny z Londynu są poważnymi kandydatami do mistrzostwa Anglii.Oczy polskich kibiców będą zwrócone także na inne spotkania. W sobotę Leeds United Mateusza Klicha zagra na wyjeździe z Evertonem, w niedzielę Southampton Jana Bednarka zmierzy się na własnym boisku z Manchesterem United, a w poniedziałek Łukasz Fabiański i jego West Ham zagrają z Aston Villą.Hiszpańska ekstraklasa ma w nadchodzącej kolejce do zaoferowania swoim kibicom kilka niezwykle ciekawych gier. Lider zagra z trzecią drużyną ligi, broniący mistrza Real zmierzy się z Alaves, a będący w kryzysie Betis podejmie Eibar Damiana Kądziora.Piłkarze z Andaluzji przeżywają ostatnio ciężkie chwile. Po obiecującym początku sezonu, w ostatnich pięciu spotkaniach zanotowali aż cztery porażki i spadli na dwunastą pozycję. Kibice Betisu załamywali ręce zwłaszcza po ostatniej porażce z Bilbao 0:4. Najbliższa potyczka, z jedenastką Eibar, która również ma problemy ze zdobywaniem punktów, to szansa na podreperowanie bilansu dla drużyny trenera Manuela Pellegriniego.Zdecydowanie odmienne nastroje panują w San Sebastian. Gracze Realu Sociedad pewnie prowadzą w tabeli i dopóki Atletico Madryt nie rozegra zaległych spotkań, będą cieszyć się z pozycji lidera. W niedzielę przed Sociedad niełatwe zadanie. Na Anoeta przybywa bowiem Villarreal plasujący się na trzeciej pozycji. Goście w tym sezonie zanotowali tylko jedną porażkę i wygląda na to, że mogą liczyć się w walce o czołowe lokaty.Emocji nie powinno zabraknąć także w Madrycie. Broniący mistrzostwa Hiszpanii piłkarze Realu podejmą Deportivo Alaves. Królewscy w ostatnich dwóch kolejkach zdobyli zaledwie punkt, co podrażniło ich mistrzowskie aspiracje. W starciu z drużyną z Vitorii Los Blancos liczą na komplet punktów. Alaves zajmuje bowiem dopiero 15. miejsce w tabeli.W sobotnie popołudnie wicemistrz Niemiec Borussia Dortmund powalczy o komplet punktów w meczu z FC Koeln, a być może także pozycję lidera Bundesligi. W poprzedniej kolejce drużyna Łukasza Piszczka zdobyła Berlin, pokonując Herthę aż 5:2. BVB wykorzystała tym samym potknięcie Bayernu, który tylko zremisował z Werderem Brema i zbliżyła się do mistrzów na dystans punktu. Cztery gole zdobył w tamtym meczu Erling Haaland. Norweski snajper za sprawą tego wyczynu włączył się do rywalizacji o koronę króla strzelców. Ma na koncie już 10 goli, o jedno trafienie mniej niż Robert Lewandowski. W 9. kolejce Borussia zagra z zajmującym przedostatnie miejsce FC Koeln. Piłkarze z Kolonii w tym sezonie jeszcze nie wygrali, a na koncie mają zaledwie trzy punkty.W poprzedniej kolejce doszło do nie lada niespodzianki, kiedy to Paris Saint-Germain prowadząc 2:0 z AS Monaco uległo drużynie z księstwa 2:3. Mimo porażki drużyna Thomasa Tuchela zachowała pozycję lidera, jednak kolejne potknięcie może kosztować PSG spadek w tabeli Ligue 1 Uber Eats. Tym razem rywal wygląda na nieco mniej wymagającego - paryżanie zmierzą się z Bordeaux. W obecnym sezonie żyrondyści zdobyli w jedenastu meczach tylko piętnaście punktów, co daje im dwunastą lokatę.Piątek (27 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Maciej Murawski• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 21:00 Ligue 1:(nSport+)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Artur Kwiatkowski• 23.00(nSport+)Sobota (28 listopada):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Remigiusz Jezierski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 17:00 Ligue 1:(nSport+)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ telewizja przez internet)komentarz: Piotr Domagała, Jarosław Koliński• 21:00 Ligue 1:(nSport+)Komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 23.00(nSport+)Niedziela (29 listopada):• 10:00- magazyn (Canal+ Sport)• 13:00 Ligue 1:(Canal+ telewizja przez internet)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15:00(Canal+ telewizja przez internet)• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Rafał Wolski, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Kamil Kosowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Tomasz Lipiński• 21:00 Ligue 1:(nSport+)Komentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski• 23.00(nSport+)Poniedziałek (30 listopada):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Michał Gutka• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga:(nSport + / Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Tomasz Lipiński• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+)