Historia piłkarskiej legendy. Telewizyjna premiera filmu "Diego" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• W związku z niespodziewaną śmiercią argentyńskiego piłkarza i trenera Diego Armando Maradony, telewizyjna Jedynka przygotowała niespodziankę dla kibiców emisję filmu dokumentalnego o legendzie światowej piłki nożnej

Kadr z dokumentu "Diego" / Fot. M2 Films

TVP1 przygotowała wyjątkowy pokaz dzieła dokumentalnego z myślą o widzach TVP oraz wiernych fanach sportowca w Polsce, a także wielbicielach wartościowych dokumentów. To obraz nie tylko dla miłośników piłki nożnej, ale także dla wszystkich widzów ceniących nietuzinkowe opowieści o wyjątkowych ludziach, którzy zapisują się w historii świata jako wybitne jednostki. "Diego" to brytyjska produkcja dokumentalna zrealizowana w 2019 roku.W mieście, w którym piłka nożna to religia, Diego, młody chłopak o niezwykłym talencie, błyskawicznie staje się Bogiem. Wrzucony w sam środek neapolitańskiego kotła mafijnych rozgrywek, sukcesów, uwielbienia i skandali, nie potrafi udźwignąć swojej sławy.Atutem dokumentu są materiały na wyłączność, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Producenci zdobyli 500 godzin wideo z lat osiemdziesiątych z udziałem Maradony i mogli wykorzystać je w dowolny sposób.Historię legendy piłkarskiej, Diego Armando Maradony, przedstawił w obrazie brytyjski reżyser filmowy i scenarzysta indyjskiego pochodzenia, Asif Kapadia, laureat wielu prestiżowych nagród w świecie filmowym, m.in. trzech nagród BAFTA (2003, 2012 i 2016) oraz Oscara (2016). Brytyjczyk ma doświadczenie w tworzeniu filmów o sportowcach, jego najbardziej znanym dziełem pozostaje "Senna" z 2010 roku. Produkcja o genialnym brazylijskim kierowcy błyskawicznie stała się klasyką gatunku.Produkcję dokumentalną nominowano aż siedmiokrotnie w różnych kategoriach filmowych, w tym do tegorocznej nagrody BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) jako Najlepszy film dokumentalny, ubiegłorocznej nagrody BIFA (British Independent Film Award) dla najlepszych: reżysera, muzyki, dźwięku, filmu dokumentalnego oraz montażu, a także Critics' Choice Documentary w kategorii Najlepszy sportowy film dokumentalny.Premiera telewizyjna filmu dokumentalno-biograficzno-sportowego "Diego" 27 listopada 2020 w piątek o godz. 21:00 w TVP1.