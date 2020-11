Tyson kontra Jones Jr., walka królów nokautów, UFC i Babilon MMA - weekend sportów walki w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Pięściarski weekend na antenach Polsatu Sport

• Pokazowa walka legend boksu Mike Tyson kontra Roy Jones Junior, gala Babilon MMA 18, UFC Fight Night i walka królów nokautów

• Dodatkowo mecze 1 Ligi, sporty zimowe i dużo polskiej siatkówki

Pięściarskim hitem weekendu na sportowych antenach Polsatu będzie pokazowa walka transmitowana z Los Angeles, w której. Pojedynki z udziałem Bestii śledziły przed telewizorami setki milionów kibiców. W 1987 roku Tyson zdobył wszystkie najważniejsze pasy i został niekwestionowanym królem kategorii ciężkiej. Wielkie emocje towarzyszyły też walkom Roya Jonesa Juniora, który największe triumfy święcił w wadze półciężkiej. Transmisja walki w nocy z soboty na niedzielę (28/29 listopada) o godz. 3.00.To jednak nie koniec emocji ze sportami walki. Już w piątek (27 listopada) gala. W walce wieczoru spotkają się Paweł Pawlak oraz Adrian Błeszyński. Pierwszy pojedynek Pawła Pawlaka z Adrianem Błeszyńskim odbył się na gali Babilon MMA 12 w Łomży. Zawodnicy walczyli pełne pięć rund, a sędziowie wypunktowali remis. W zgodnej opinii ekspertów był to bardzo dobry pojedynek i teraz również spodziewamy się prawdziwej wojny w oktagonie.Z kolei w sobotę transmisja gali w Wetsminsterze. W walce wieczoru zmierzą się królowie nokautu -. Stawką tej walki jest tytuł mistrza Europy w wadze ciężkiej. Eksperci dają więcej szans na zwycięstwo Danielowi Dubois, który obecnie zajmuje drugie miejsce w rankingu WBO. W poprzednim pojedynku pokonał on Ricarda Snijdersa.W nocy z soboty na niedzielę (28 / 29 listopada) transmisja gali. W walce wieczoru dojdzie do ciekawie zapowiadającego się pojedynku pomiędzy Curtisem Blaydesem i Derrickiem LewisemWśród weekendowych transmisji m.in. duża dawka polskiej siatkówki, mecze 1 Ligi, polska koszykówka oraz sporty zimowe.Plan weekendowych transmisji na antenach Polsatu Sport:Piątek (27 listopada):• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.30- magazyn sportów walki (Polsat Sport News)• 18.00 Sporty walki:przed walką Daniel Rutkowski - Adrian Zieliński II (Polsat Sport Fight)• 20.00 Sporty walki: Babilon MMA 18: Revenge - walka:(Polsat Sport)Sobota (28 listopada)• 07.25 Łyżwiarstwo figurowe: NHK Trophy w Osace -(Polsat Sport)• 09.00 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Siguldzie -(Polsat Sport Extra)• 09.45 Łyżwiarstwo figurowe: NHK Trophy w Osace -(Polsat Sport)• 10.05 Formuła 2: Grand Prix Bahrajnu -(Polsat Sport News)• 10.30 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Siguldzie -(Polsat Sport Extra)• 11.00 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport)• 11.35 Łyżwiarstwo figurowe: NHK Trophy w Osace -(Polsat Sport Extra(• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 14.00 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Siguldzie -(Polsat Sport News)• 14.20 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 15.30 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Siguldzie -(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy - mecz: BK NH Ostrawa - Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (Polsat Sport News)• 18.40 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 20.30 Boks: Gala w Westminsterze - waga ciężka:(Polsat Sport Extra)• 20.30 Koszykówka mężczyzn: Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy - mecz:(Polsat Sport News)Niedziela (29 listopada)• 03.00 Boks: Gala w Los Angeles - walka:(Polsat Sport)• 04.00 Sporty walki:(Polsat Sport Extra)• 06.15 Łyżwiarstwo figurowe:(Polsat Sport)• 10.30 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 10.55 Formuła 2: Grand Prix Bahrajnu -(Polsat Sport News)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 13.40 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport News)• 14.25 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Extra)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.30 Bobsleje: Zawody Pucharu Świata w Siguldzie -(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy (Polsat Sport News)• 16.00 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 18.00 Siatkówka mężczyzn: Liga włoska - mecz:(Polsat Sport Extra)• 18.30 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 20.00 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 21.05 Piłka nożna: MLS - mecz:(Polsat Sport News)Poniedziałek (30 listopada):• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 20.15(Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)