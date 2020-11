"Instynkt pierwotny", "W domu innego", "W zawieszeniu" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Instynkt pierwotny", "W domu innego", "Przypływ wiary", "W zawieszeniu"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(27 listopada). Siostry, Ida (Moa Gammel) oraz Tuva (Madeleine Martin), odziedziczyły po matce Annie (Trine Wiggen) pasję do nurkowania. Ich relacje są jednak skomplikowane. Pewnego dnia Tuva zostaje przygnieciona przez skałę na dnie morza. Jej starsza siostra musi jak najszybciej sprowadzić pomoc. Sytuacja jest trudna, ponieważ w promieniu kilku kilometrów nie ma żywej duszy. Rozpoczyna się bezwzględny wyścig z czasem, w którym stawką jest ludzkie życie.Sobotnią premierą będzie(28 listopada). Profesjonalny łowca zwierząt Frank Walsh (Nicolas Cage) kończy swoją amazońską wyprawę kolejnym sukcesem. Udało mu się schwytać rzadki gatunek białego jaguara. Wystarczy teraz przetransportować go statkiem do Stanów Zjednoczonych, znaleźć kupca i zbić majątek. Okazuje się, że tym samym frachtowcem płynąć będą agenci przewożący zawodowego zabójcę, Richarda Lofflera (Kevin Durand). W trakcie rejsu mimo wielu środków ostrożności zbrodniarz wydostaje się z klatki. Wypuszcza też z uwięzi dzikie zwierzęta, które rozbiegają się po statku. Dla pasażerów zaczyna się krwawa walka o przetrwanie. Frank musi wykorzystać swoje doświadczenie myśliwego, by znaleźć mordercę i się z nim rozprawić.Dodatkowo Canal+ kontynuuje emisje polskiego serialu(27 i 29 listopada). Jest to osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa.Sobotnią premierąbędzie(28 listopada). Kiedy John (Marcel Ruiz), adoptowany syn Joyce Smith (Chrissy Metz), wpada do lodowatego jeziora Missouri lekarze nie dają mu żadnych szans na przeżycie. Chłopak leży umierający w szpitalu, jednak Joyce nie chce się poddać. Jej niezłomna wiara inspiruje ludzi, aby nadal modlić się o jego wyzdrowienie.Oparta na faktach opowieść o sile matczynej miłości. Obraz jest przypomnieniem, że wiara i miłość potrafią przenosić góry, a czasem nawet doprowadzić do cudu. Scenariusz obrazu powstał na podstawie książki Joyce Smith.Drogą sobotnią premierą będzie dramat wojenny w gwiazdorskiej obsadzie(28 listopada). Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael Morgan (Keira Knightley) przybywa do zrujnowanego Hamburga w mroźną zimę, aby dołączyć do męża Lewisa (Jason Clarke), brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowy zniszczonego miasta. Kiedy para przekracza próg nowego domu, Rachael ze zdumieniem odkrywa, że Lewis podjął nieoczekiwaną decyzję. Małżeństwo ma dzielić wielki dom z jego poprzednimi właścicielami - niemieckim wdowcem (Alexander Skarsgård) oraz jego zbuntowaną córką. W tej pełnej napięcia atmosferze, wrogość i żal szybko ustępują miejsca namiętności i zdradzie...Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(27 listopada, Cinemax). Matveya (Aleksandr Kuznetsov) jest silnym młodym mężczyzną, który pewnego dnia pojawia się w domu swojej wybranki serca z młotkiem w ręku. Dziewczyna prosi go, aby zemścił się na jej ojcu za wyrządzone względem jej krzywdy. Chłopak nie bierze jednak pod uwagę, że Andrei (Vitaliy Khaev) jest twardym i skorumpowanym policjantem, który zrobi wszystko, aby wygrać w makabrycznym pojedynku. Brutalna, pełna absurdu i groteski rosyjska komedia.W sobotę(28 listopada, Cinemax 2). Katie (Kacey Rohl) jest przykładną studentką, która zmaga się ze śmiertelną chorobą. Dziewczyna zbiera w internecie pieniądze na kosztowne leczenie. Jej niestrudzona postawa wzbudza podziw i sympatię. Problem jednak na tym, że tak naprawdę nie jest chora. Udaje dla przyciągnięcia uwagi i korzyści finansowych. Kiedy Katie dostaje stypendium, jej misternie zbudowane fasada zaczyna się sypać. Aby otrzymać pieniądze dziewczyna musi w kilka dni przedstawić autentyczną dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę...W niedzielę(29 listopada, Cinemax). Rok 1987. Javed (Viveik Kalra) jest nastoletnim Brytyjczykiem pakistańskiego pochodzenia. Aby uciec przed szarą rzeczywistością, rasistowskimi zaczepkami w szkole i niezrozumieniem ze strony surowego ojca, chłopak zaczyna pisać wiersze. Natchnieniem i nadzieją Javeda okazuje się Bruce Springsteen, którego muzyka daje mu siłę do znalezienia własnego głosu.Drugą premierą będzie(29 listopada, Cinemax2). Julie (Natalia Belitski) jest młodą i bogatą pacjentką kliniki psychiatrycznej. Kobieta ma sarkastyczne usposobienie i kieruje się w życiu zasadą rezygnacji: nie uczy się, nie pracuje, nie ma przyjaciół. Agnes (Luisa-Céline Gaffron) jest natomiast naiwną pielęgniarką i zarazem matką trzyletniego dziecka, która ma tylko jeden problem: w żaden sposób nie odnajduje się w macierzyństwie. Kiedy te dwa niespokojne duchy spotykają się w ośrodku, zaczynają buntować się i kwestionować wszystko i wszystkich wokół siebie.