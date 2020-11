"Szczygieł", "Na noże", "Midway", nowe seriale - grudzień w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Szczygieł", "Jedyny i niepowtarzalny Ivan", "Na noże", "Midway"- to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Ziemia niczyja", "Hiszpańska księżniczka II", "Stewardesa", "Cztery wesela i pogrzeb"

W grudniu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(6 grudnia) - Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako "Szczygieł". Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról- żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny(20 grudnia) - Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny(27 grudnia) - amerykańscy żołnierze próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II wojny światowejDodatkowo w świątecznym okresie na antenie HBO:(23 grudnia) - śnieżna burza sprawia, że niepałająca do siebie sympatią dwójka pilotów musi spędzić ze sobą przedświąteczny tydzień.(24 grudnia) - ambitna dziennikarka zatrudnia się w domu towarowym, aby odkryć prawdziwą magię świąt. W drugi dzień świąt(26 grudnia) - Baranek Shaun musi pomóc przybyszce z odległej galaktyki. Filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu.Pozostałe premiery miesiąca:(5 grudnia) - nastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach;(12 grudnia) - tajny zespół złoczyńców Task Force X otrzymuje misję odzyskania mistycznego obiektu;(13 grudnia) - nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana;(18 grudnia) - niedoświadczona policjantka jest świadkiem morderstwa młodego handlarza narkotyków popełnionego przez skorumpowanych gliniarzy;(18 grudnia) - Ryan Phillippe jako agent specjalny, który musi uratować syna i jego przyjaciółkę z opresji;(18 grudnia) - Ryan Phillippe jako agent specjalny, który musi uratować syna i jego przyjaciółkę z opresji; oraz(20 grudnia) - opowieść o rumuńskiej królowej i jej walce o interesy kraju podczas konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową.Ramówka HBO to także premiery dokumentalne.(3 grudnia) - to wstrząsający dokument HBO o grupie aktywistów, którzy ryzykują życiem, próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom przedstawicieli społeczności LGBTQ w Czeczenii.(10 grudnia) to dokument HBO przedstawiający życie i dorastanie czworga transpłciowych dzieci z Kansas City. Twórcy filmu towarzyszyli młodym bohaterom i ich rodzinom przez pięć lat, skupiając się na ich indywidualnych doświadczeniach.(10 i 17 grudnia) - dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.(17 grudnia) to film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Przedstawia dorobek naukowy dr Dorothy Otnow Lewis, która poświęciła całą swoją karierę badaniu morderców i szukaniu odpowiedzi na pytanie "dlaczego zabijamy?"Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 3 grudnia w HBO3) - młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry(od 5 grudnia w HBO) - drugi sezon serialu opowiadającego o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora(od 14 grudnia w HBO) - współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella - dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość(od 14 grudnia w HBO) - pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli(od 31 grudnia w HBO 3) - czworo przyjaciół z Ameryki spotyka się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmienia się diametralnie. Serial komediowy nawiązujący do hitu filmowego z lat 90W grudniu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Totalna zmiana" (7 grudnia), "Clifton Hill" (14 grudnia), "Mosad" (18 grudnia), "Sokół z masłem orzechowym" (20 grudnia), "Chodź do tatusia" (25 grudnia), "Niewiarygodna historia" (27 grudnia).Od 6 grudnia na antenie Cinemax trzyczęściowa opowieśćo seryjnym mordercy, który przez pięć lat bezkarnie zabijał w swoim mieszkaniu chłopców i młodych mężczyzn. Miniserial oparty na faktach.Z koleipokaże takie premiery jak: "Lara" (5 grudnia), "Nasze matki" (6 grudnia), "Dramat" (12 grudnia), "Względność" (13 grudnia), "Monos" (19 grudnia), "Przypływ" (20 grudnia), "Daleko od Reykjaviku" (26 grudnia), "Święta Frances" (27 grudnia).