Rekordowe ponad 1 mln złotych odszkodowania za piractwo telewizyjne. Jest wyrok!

Łukasz Szewczyk

• Zapadł wyrok w głośnej sprawie mieszkańca powiatu krakowskiego, który zajmował się procederem nielegalnego udostępniania sygnału płatnych platform telewizyjnych (tzw. "sharing").

• Oskarżony musi naprawić wyrządzone szkody i zapłacić pokrzywdzonym - Canal+ Polska oraz Cyfrowemu Polsatowi - kwotę ponad 1 miliona złotych. to rekordowa kwota w historii walki z procederem sharingu w Polsce.

• Mężczyzna został skazany również na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat. Wyrok jest prawomocny.

Mężczyzna został zatrzymany w marcu 2018 roku w domu jednorodzinnym na terenie powiatu krakowskiego, gdzie zbudował całą infrastrukturę służącą do nielegalnego dzielenia sygnału telewizyjnego. Policjanci zabezpieczyli tam sprzęt elektroniczny pełniący rolę serwerów "sharingowych" oraz dekodery i komputery. Do serwera wpiętych było kilkadziesiąt kart abonenckich, umożliwiających odbiór płatnej, kodowanej telewizji, która następnie za pomocą internetu była udostępniana nieuprawnionym osobom. Organizator "sharingu", za udostępnianie płatnej telewizji innym, pobierał opłaty, które były znacznie niższe niż przy zawarciu legalnej umowy. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli gotówkę w kwocie prawie 180 tys. zł.Oskarżony został uznany za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Polegał on na tym, iż - działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - świadczył usługi niedozwolone przy użyciu uprzednio zaprojektowanych i przystosowanych przez siebie urządzeń niedozwolonych, umożliwiając osobom nieuprawnionym nielegalny dostęp do programów płatnych platform satelitarnych Cyfrowego Polsatu S.A. i NC+ (obecnie Canal+ Polska), co stanowi przestępstwo z Ustawy o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowymSąd zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:• Cyfrowy Polsat S.A. kwoty 526 299,53 złotych,• Canal+ Polska S.A. kwoty 526 299,53 złotych.Sprawa miała charakter rozwojowy i w toku postępowania zatrzymano jeszcze jednego podejrzanego w tej sprawie. Drugi z mężczyzn został również prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby oraz zapłatę odszkodowania na rzecz pokrzywdzonych.