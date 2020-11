Serial "Pokonani". W styczniu premiera międzynarodowej koprodukcji Canal+ Polska

Łukasz Szewczyk

Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, będącą krucjatą na byłych nazistach. Wsparciem dla Maxa, ma być stacjonujący w Berlinie konsul, Tom Franklin (Michael C. Hall). Powojenny Berlin pełen jest jednak tajemnic oraz sekretów, które starają się ukryć jego mieszkańcy.Berlin 1946 roku to schizofreniczne miasto, które wojna rozdarła na dwie połowy, między Wschód a Zachód. W To miejsce, w którym normą są nieprzewidywalni ludzie i przemoc. Miejsce, gdzie każdy jest przestępcą lub ocalałym -- albo jednym i drugim. Miejsce, gdzie każdy ma jakąś tajemnicę, zazwyczaj mroczną. Podczas gdy alianci spierają się, czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma, pewni są jednego -- nie wolno oddać miasta Sowietom. Berlin bowiem to klucz do nowej Europy -- ten, kto go sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość.- Måns Mårlind, współtwórca i reżyser "Pokonanych"."Pokonani" to serial o poszukiwaniu nowej istoty człowieczeństwa i pokoju tam, gdzie nadal poniekąd trwa wojna. O poszukiwaniu zaufania tam, gdzie nie ma honoru. O miłości do teraźniejszości, która jest silniejsza niż przeszłość. Sprawiedliwość nie jest absolutna. W społeczeństwie bezprawia trzeba słuchać serca, a nie szukać paragrafów. Max McLaughlin przekona się o tym na własnej skórze. Dowie się, kogo ocalić. Kogo osądzać. Kogo puścić wolno. Przestrzeganie prawa jest proste, bo jest ono absolutne, a w doskonałym społeczeństwie gliniarz nigdy nie powinien zastanawiać się nad tym, co dobre, a co złe. Za to w Berlinie 1946 roku musi to robić cały czas."Pokonani" to koprodukcja CANAL+ Polska, TANDEM Productions oraz BRON Studios i ZDF. Za dystrybucję na całym świecie odpowiada STUDIOCANAL TV.Polska data premiery serialu to 1 stycznia 2021 roku na Canal+ Premium