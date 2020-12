TVN i Emitel z nową umową na emisję programów naziemnej telewizji cyfrowej

Łukasz Szewczyk

• TVN Si Emitel zawarły umowę na dystrybucję programów nadawcy na multipleksie drugim (MUX-2) Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

• Umowa obejmuje realizację usługi emisji programów telewizyjnych, ale także zmianę standardu nadawania i kodowania w ramach procesu refarmingu pasma 700MHz.

• Umowa została zawarta na okres 10 lat i obejmuje emisję programów TVN oraz TVN7.

Zawarta przez spółki umowa dotyczy nadawania dwóch programów TVN S.A. na MUX-2 i uwzględnia przeprowadzenie koniecznych zmian kanałowych oraz standardu nadawania i kodowania na DVB-T2/HEVC, które mają nastąpić w 2022 roku. Podpisanie nowej umowy oznacza kontynuację współpracy między TVN S.A. i Emitel. Poprzednia umowa obowiązywała od 2010 roku i dotyczyła emisji sygnału drugiego multipleksu. Dzięki współpracy z Emitel nadawca zmienił standard nadawania z analogowego na cyfrowy i powiększył zasięg emisji tych dwóch programów TVN w Polsce.- powiedział Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.Naziemna Telewizja Cyfrowa jest bardzo popularną platformą odbioru telewizji w Polsce, a widzowie mogą odbierać 29 darmowych programów. Telewizja naziemna, w całej Europie, wykorzystywała do tej pory do nadawania naziemnego częstotliwości z zakresu 470 - 790 MHz. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie kraje członkowskie muszą zwolnić pasmo 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G przez operatorów komórkowych. Oznacza to konieczność przebudowy sieci nadawczej i przeniesienia emisji programów telewizji naziemnej w Polsce na inne częstotliwości niż obecnie używane. W Polsce, decyzją regulatorów rynku, projekt został zaplanowany na kilka etapów i zakończy się w czerwcu 2022 roku. Wówczas nastąpi przełączenie standardu nadawania na DVB-T2 /HEVC. W porównaniu z obecnie funkcjonującym standardem (DVB-T/MPEG-4), DVB-T2/HEVC pozwala efektywniej wykorzystać częstotliwości i znacząco podnieść jakość nadawania kanałów telewizji naziemnej.