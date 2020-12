Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (3 grudnia 2020 roku) meczem z Norweżkami reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet rozpocznie udział w mistrzostwach Europy.

• Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże między innymi wszystkie mecze Polek, a także wiele innych starć.

• Każde spotkanie turnieju rozgrywanego od 3 do 20 grudnia 2020 roku będzie transmitowane w Eurosport Playerze.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet to najważniejsza reprezentacyjna impreza sezonu. W turnieju, który zostanie rozegrany od 3 do 20 grudnia w Danii wystąpi 16 najlepszych zespołów Starego Kontynentu, w tym reprezentacja Polski. W pierwszej fazie grupowej Polki zmierzą się z Norweżkami, Rumunkami i Niemkami. Eurosport posiada wyłączne prawa do transmisji turnieju. Na antenach stacji transmitowane będą najważniejsze mecze, w tym wszystkie spotkania Polek. Każdy mecz mistrzostw Europy dostępny będzie w Eurosport Playerze.Rywalizację na antenach Eurosportu skomentuje zespół znakomitych ekspertów w tym między innymi była gwiazda kadry Iwona Niedźwiedź, były reprezentant Polski Robert Lis, a także Jakub Pieczatowski, Piotr Karpiński, Krzysztof Bandych, Szymon Ratajczak i Piotr Bugajny.Eurosport pozyskał w tym roku wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet w latach 2020, 2022, 2024 i 2026 oraz mistrzostw Europy mężczyzn w latach 2022, 2024 i 2026. Znakomitą ofertę Eurosportu dla miłośników piłki ręcznej uzupełniają prawa do mistrzostw Europy w piłce ręcznej plażowej w 2021, 2023 i 2025 roku.Plan transmisji meczów reprezentacji PolskiCzwartek (3 grudnia):• godz. 20:15;(Eurosport 1 i Eurosport Player)Sobota (5 grudnia):• godz. 15:50:(Eurosport 2 i Eurosport Player)Poniedziałek (7 grudnia):• godz. 18:05:(Eurosport 1 i Eurosport Player)