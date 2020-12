"Niech gadają". Nowy film HBO Max w reżyserii Stevena Soderbergha Meryl Streep (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Niech gadają" to historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. W jej roli występuje Meryl Streep.

• Premiera filmu odbędzie się w grudniu na platformie HBO GO. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na styczeń.

Film HBO Max "Niech gadają" opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nową agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.Film wyreżyserował nagrodzony Oscarem Steven Soderbergh. W rolach głównych występują: zdobywczyni Oscara Meryl Streep, wyróżniona nominacją do Oscara oraz nagrodą Emmy Candice Bergen, nominowany do nagrody Akademii Lucas Hedges, Gemma Chan i zdobywczyni Oscara Dianne Wiest. Za scenariusz odpowiedzialna jest Deborah Eisenberg, a obowiązki producenta pełnił Gregory Jacobs.Premiera filmu "Niech gadają" (Let Them All Talk) zaplanowana została na 10 grudnia w HBO GO. Emisja na antenie HBO odbędzie 10 stycznia o godzinie 20:10.