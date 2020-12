Wiosną 2021 nowy sezon "Love Island. Wyspa miłości" w Polsacie. Ruszyły castingi

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat zapowiada trzecią edycję randkowego reality-show "Love Island. Wyspa miłości". Premiera wiosną 2021 roku.

• Właśnie ruszają castingi do kolejnego sezonu. Stacja szuka nietuzinkowych singli, którzy pragną znaleźć miłość swojego życia i zaistnieć w świecie mediów oraz internetu.

Po raz kolejny single w wieku 18-35 lat mogą zostać częścią tego światowego hitu (formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: loveislandpolska.pl). Uczestników drugiej edycji - Julię i Dominika, Magdę i Igora, czy Oliwię i Mikołaja połączyło gorące uczucie i wciąż tworzą szczęśliwe związki. Z kolei Wyspiarze z pierwszego sezonu - Sylwia, Marietta, Monika, Paweł, czy Franek stale umacniają swoją pozycję w mediach społecznościowych, współpracują z markami komercyjnymi, jednocześnie spełniają swoje marzenia. Historie Wyspiarzy pokazują, jak wiele możliwości otwiera przed nimi Wyspa Miłości! Oni już wykorzystują swoją szansę. Teraz czas na kolejną grupę singli, którzy już wiosną zawitają na słoneczną Wyspę miłości, by rozpocząć randkowe zmagania i znaleźć swoją wymarzoną drugą połówkę."Love Island. Wyspa miłości" bije rekordy popularności na całym świecie. Każda kolejna edycja show, potwierdza, że format oparty na brytyjskiej licencji to fenomen kulturowy. Zdobywca prestiżowej nagrody BAFTA 2018 dla najlepszego reality show, oglądany na świecie przez dziesiątki milionów widzów jest doskonałym odzwierciedleniem współczesnych czasów. Pokazuje, jak młodzi ludzie flirtują i nawiązują relacje, zdobywają przyjaźnie. To program, który na kilka tygodni łączy niezwykle zróżnicowaną grupę widzów - od nastolatków, studentów, absolwentów studiów wyższych, po całe rodziny. Widzowie programu podglądają uczestników, podziwiają ich, lubią ich oceniać, krytykować, a następnie swoje opinie wyrażają na profilach społecznościowych programu. Mogą również decydować o losach uczestników za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Użytkownicy, oprócz realnego wpływu na przebieg wydarzeń na Wyspie, mają dostęp do ekskluzywnych materiałów, niepublikowanych treści i ciekawostek o swoich ulubionych uczestnikach. Format pokazuje randkowe podboje, miłosne uniesienia Wyspiarzy w przyjemnej dla oka scenerii: piękna willa z ogrodem i basenem, bajkowe plenery. Nie brakuje też trudnych momentów w życiu uczestników - kryzysy, niedopowiedzenia, zazdrość, łzy rozpaczy, dramatyczne chwile - to wszystko jest elementem "Love Island".Premiera trzeciej edycji programu wiosną 2021 roku na antenie Polsatu.Producentem wykonawczym "Love Island. Wyspa miłości" jest Jake Vision.