Marcin Majewski i Łukasz Benz poprowadzą nowe programy żużlowe w nSport+

Łukasz Szewczyk

• Telewizja nSport+ wzbogaca ofertę programów dla kibiców czarnego sportu

• Marcin Majewski poprowadzi "Trzeci wiraż", z kolei gospodarzem "This is Speedway" będzie Łukasz Benz

W niedzielę 6 grudnia o godzinie 20:25 odbędzie się premiera nowego programu o tematyce żużlowej "Trzeci wiraż". Będzie to cykl rozmów z postaciami sportu żużlowego, w których Marcin Majewski odsłania kulisy najważniejszych wydarzeń ich kariery zawodowej i życia prywatnego. Historie, które usłyszą widzowie nigdy nie były opowiadane publicznie. Gośćmi pierwszych programów będą były znakomity żużlowiec Krzysztof Cegielski oraz trener reprezentacji Polski Marek Cieślak. "Trzeci wiraż" co niedzielę w nSport+ o godzinie 20:25.- mówi Marcin Majewski, szef żużla w CANAL+.Co dwa tygodnie widzowie będą mogli oglądać "This is Speedway", czyli wywiady Łukasza Benza z największymi gwiazdami światowego żużla. W pierwszych programach gośćmi będą mistrz świata z 2000 roku Mark Loram i dwukrotny mistrz świata juniorów Darcy Ward. "This is speedway" będzie gościł na antenie nSport+ co drugi piątek o godzinie 20:25.