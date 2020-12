Rozrywkowy grudzień filmowy w AXN

Łukasz Szewczyk

• Bracia zamieszani w kradzież dzieł sztuki, sześciu przyjaciół, których imprezę przerywa apokalipsa, zbuntowany królik, prawdziwie rodzinne święta i Jennifer Lopez w historii miłosnej na Manhattanie.

• W grudniu AXN pokaże filmy dla całej rodziny

Bohaterem filmujest Crunch Calhoun (Kurt Russell) - brawurowy motocyklista i prawie-nawrócony złodziej dzieł sztuki. Crunch decyduje się wrócić do przestępczej gry i wziąć udział w jeszcze jednej, niezwykle zyskownej kradzieży. Razem ze swoim nieodpowiedzialnym bratem Nickym (Matt Dillon), Crunch opracowuje plan kradzieży bezcennego starodruku. Obaj nie zdają sobie sprawy, że każdy z nich chce osiągnąć inny cel, a plan idzie nie po ich myśli. Emisja filmu w sobotę 12 grudnia o godz. 20:00.Komediaopowiada o sześciu przyjaciołach uwięzionych w domu po serii niewyjaśnionych zdarzeń, które spustoszyły Los Angeles. Świat chyli się ku upadkowi, zapasy jedzenia się kurczą, a przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. W końcu wszyscy są zmuszeni opuścić dom, aby stawić czoła niebezpieczeństwu i wystawić swoją przyjaźń na próbę. Emisja filmu w niedzielę 13 grudnia o godz. 20:00.Z koleito film animowany na podstawie serii książek Beatrix Potter. Malarka Bea mieszka na wsi i pomaga rodzinie wesołego królika, Piotrusia. Jej sąsiad, McGregor, nienawidzi gryzoni i stara się za wszelką cenę je przepędzić. Gdy McGregor umiera na atak serca, jego rezydencję dziedziczy w spadku Thomas McGregor. Króliki rozpoczynają wojnę z nowym właścicielem. Emisja filmu w niedzielę 20 grudnia o godz. 16:00.to historia rodziny Whitfieldów, która zamieszkuje przedmieścia Los Angeles. Po raz pierwszy od siedmiu lat wszystkie ich dzieci i bliscy spędzą Święta Bożego Narodzenie wspólnie. Wspólny czas będzie pełen wzlotów, ale i kłótni. Wszystko to jednak pozwoli im odkryć na nowo siłę i miłość w ich rodzinie. W filmie zobaczymy rapera, Chrisa Browna. Emisja filmu w czwartek 24 grudnia o godz. 17:35 w AXNGłówną bohaterką komedii romantycznejjest Marisa Ventura, ciężko pracująca, inteligentna i zdeterminowana samotna matka, marząca o lepszym życiu. Zmagając się z codziennymi trudnościami Marisa pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie. Wszystko się zmienia, gdy młody, obiecujący polityk (Ralph Fiennes) bierze ją omyłkowo za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Emisja filmu we wtorek 29 grudnia o godz. 21:15 w AXN