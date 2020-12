Premierowy grudzień na antenie Romance TV. Nowe seriale

Łukasz Szewczyk

• W grudniu Romance TV przygotował dla swoich widzów aż 12 premier.

• W przedświąteczne soboty czeka na widzów premiera nowego serialu, nominowanego do nagrody Emmy, "Królowe sekretów".

W pierwsze trzy soboty grudnia na antenie Romance TV królować będą kryminały i brytyjski humor. Trzy bohaterki, autorki powieści kryminalnych - Beth, Cat i Jane Stone nie potrafią oddzielić życia prywatnego od zawodowego. Wspólnie z Mattie, która od niedawna pracuje w wydziale kryminalnym, starają się rozwiązać skomplikowaną sprawę seryjnych zabójstw. Serial nominowany do nagrody Emmy łączy w sobie elementy komedii, dramatu i kryminału. Nie zabraknie w nim oczywiście również wątków romantycznych. Na nowy serial Romance TV zaprasza 5, 12 i 19 grudnia o godz. 20:00.W grudniu nie zabraknie także- filmów opartych na bestsellerowych powieściach autorstwa Agathy Christie. Romance TV zaprasza na kolejne premiery odcinków, tradycyjnie w niedziele o godz. 20:00, w których szarmancki komisarz Laurence tropi groźnych przestępców.Zanim znów będzie można swobodnie podróżować, po całym świecie, Romance TV zabierze widzów w rejs do wspaniałych miejsc, gdzie choć na chwilę przypomnimy sobie, jak to jest być na prawdziwych wakacjach. Trzy premiery, które stacja wyemituje w pierwsze trzy piątki grudnia o godz. 20.00, gwarantują nie tylko piękne widoki, szum fal i podmuch morskiego powietrza, ale i ogrom nowych wrażeń. Pierwszy rejs zaprowadzi nas do południowej Afryki, do Zambii, gdzie zwiedzimy zapierające dech w piersiach Wodospady Wiktorii, uważane za jeden z siedmiu naturalnych cudów świata. Celem następnego rejsu MS Amadea, pod kierownictwem nowego kapitana Maxa Pargera jest Antigua, wyspa położona na Karaibach, w archipelagu Małych Antyli. Trzecia premiera zabierze nas natomiast w podróż do dalekiej Kolumbii.