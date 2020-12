Rozrywkowe piątki, bitwa o Troję, kultowy film o bokserze - filmowy grudzień w TNT

Łukasz Szewczyk

• Walka z udziałem Achillesa, zmaganie zdeterminowanego boksera z przeciwnościami losu, tajemnicze zabójstwo w wojsku - to tylko niektóre filmowe w filmowej ramówce TNT na grudzień.

• Dodatkowo stacja TNT zaplanowała wyjątkowy cykl, dzięki któremu widzowie przeniosą się do ciepłych dni lata.

Cykl "Cieplutkie piątki" w TNT pozwoli zacząć każdy grudniowy weekend od rozrywki. W programie znajdują się klasyki kina obyczajowego i komedia familijna. Cykl rozpocznie(4 grudnia), jeden z najbardziej popularnych romansów amerykańskiego kina. Nastoletnia Frances, przez bliskich zwana też Baby (Jennifer Grey), wybrała się z rodziną na wakacje do ośrodka wypoczynkowego. Kiedy lekko znudzona spaceruje po okolicy, trafia na Johnny'ego (Patrick Swayze), który ćwiczy nowy układ taneczny ze swoją partnerką. Zafascynowana Baby nie może oderwać od nich wzroku i sama marzy o tym, by zatańczyć na występie. Los podaruje jej okazję: partnerka Jonny'ego nie może wziąć udziału w planowanym występie, więc Baby ją zastępuje. To niezwykła historia o płomiennej miłości i pasji do tańca.(11 grudnia) opowiadają historię Scotty'ego (Tom Guiry), który wraz z rodzicami zamieszkał w nowej miejscowości. Chłopak uwielbia baseball i marzy, że kiedyś sam zostanie słynnym, profesjonalnym zawodnikiem. Trafia na nowego kolegę, Rodrigueza (Mike Vitar), który dostrzeże w nim talent i da mu okazję do jego rozwijania. Sportowa pasja łączy całą grupę przyjaciół, a wspólne zabawy pozwalają im na przeżycie wielu niesamowitych przygód.Kolejny piątek przyniesie jedną z najpopularniejszych komedii z legendarnym Chevym Chasem, czyli(18 grudnia). To opowieść o wakacyjnej wyprawie rodziny Griswoldów do Walley World. Niestety, Clark (Chevy Chase) na samym początku powoduje wypadek samochodowy, a starsza ciotka, którą postanowili zabrać ze sobą, niespodziewanie umiera... A to dopiero pierwsze z wielu przeszkód, na które trafi rodzina. Familijna komedia w wykonaniu jednego z najśmieszniejszych amerykańskich komików dostarczy moc humoru i zabawnych perypetii."Cieplutkie piątki" zakończą się emisją filmu(25 grudnia). To idealna propozycja dla wielbicieli thrillerów i horrorów, którzy szukają w kinie dreszczyku emocji - produkcja powstała na bazie opowiadania Stephena Kinga. Grupa chłopców chce odnaleźć ciało zaginionego kolegi. Nie są sami w poszukiwaniach, bo do nieoficjalnej rywalizacji stają także inne nastolatki. Wiedzą, że na znalazcę czeka sława. Pełen emocji obraz podąża za losami bohaterów, którzy będą musieli zmierzyć się z większymi przeciwnościami, niż się tego wcześniej spodziewali.Program grudniowego "Wielkiego Kina" pozwoli zapomnieć o wieczornym chłodzie zimowego miesiąca. Cykl rozpocznie się od seansu filmu(2 grudnia), który opowiada historię tajemniczej zbrodni dokonanej w jednostce amerykańskiego wojska. Adwokat Daniel Kaffee (Tom Cruise) i JoAnne Galloway (Demi Moore) muszą rozwiązać sprawę. Początkowo wszystko wskazuje na to, że mordu z powodu złamania wewnętrznych zasad oddziału dokonało dwóch innych żołnierzy. Jednak zadanie Kaffee'go i Galloway skomplikuje się, bo zanim przejdą do śledztwa, będą musieli przebić się przez upartego i dumnego dowódcę jednostki (Jack Nicholson). Adwokaci muszą zrobić wszystko, aby pomimo przeciwności losu dotrzeć do prawdy.(9 grudnia) to kinowy hit, który znany jest widzom na całym świecie. Przedstawia nowoczesne ujęcie klasycznego mitu greckiego o wielkiej wojnie o Troję. Parys (Orlando Bloom) porywa ukochaną Helenę (Diane Kruger), żonę króla Menelaosa. Władca wraz ze swoim bratem postanawia stworzyć potężną armię, aby odzyskać małżonkę i podbić miasto, o którego władaniu marzył od zawsze. W ekranizacji nie zabraknie też niezwykłego pojedynku Achillesa (Brad Pitt) i Hektora (Eric Bana).Amerykańskie miasteczko Huntingburg zostaje zalane w wielkim przypływie. Film(16 grudnia) opowiada o losach dwóch bohaterów (Christian Slater i Edward Asner), którzy w trakcie ewakuacji miejscowości chcą uratować środki zgromadzone w lokalnym banku. Na ich nieszczęście samochód staje na drodze, a im grozi utonięcie. Wtedy padają ofiarą napastników pod dowództwem Jima (Morgan Freeman), którzy chcą wykraść przewożone w ciężarówce miliony. Czy uda im się obronić przed przestępcami?Wielbiciele familijnych komedii mogą liczyć na dawkę dobrego humoru dzięki(23 grudnia). Sean Anderson (Josh Hutcherson) nie poddaje się w poszukiwaniach zaginionego dziadka (Michael Caine). Pewnego dnia otrzymuje podpowiedź, dzięki której może go odnaleźć - prawdopodobnie znajduje się on na Tajemniczej Wyspie. Chłopak organizuje misję ratunkową wraz z ojczymem (Dwayne Johnson), pilotem helikoptera (Luis Guzmán) i jego córką (Vanessa Hudgens). Perypetie odważnych poszukiwaczy to doskonała zabawa dla całej rodziny.Cykl zakończy seans filmu(30 grudnia), który jednocześnie będzie pierwszym punktem programu sylwestrowej nocy w TNT, "Rocky za Rocky'm". Bokser Rocky Balboa (Sylvester Stallone) robi wszystko, by nie popaść w finansowy dół. Bierze udział w niszowych walkach, próbując rozwijać swoją pasję i marzy o podbiciu serca Adrianny (Talia Shire), która pracuje w sklepie zoologicznym. Otrzymuje wielką niespodziankę od losu - może wystąpić w walce z legendarnym Apollo Creedem (Carl Weathers). Wtedy szare życie bohatera odwraca się do góry nogami, a jego bokserska kariera nabiera rozpędu.