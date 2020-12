Polsat kręci 17 sezon serialu "Przyjaciółki". Premiera wiosną 2021

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat zapowiada nowy sezon serialu "Przyjaciółki".

• Aktorzy i ekipa serialu wrócili już na plan zdjęciowy nowej serii

Bohaterki serialu "Przyjaciółki" / Fot. Polsat

Już wiosną przyszłego roku poznamy dalsze losy Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magdalena Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Doroty (Agnieszka Sienkiewicz)! Co przyniesie im przyszłość? Jedno jest pewne - życie potrafi zaskakiwać i wywracać wszystko do góry nogami, gdy najmniej tego się spodziewamy. Nie zabraknie więc niespodziewanych zwrotów akcji, trudnych decyzji, ale też uśmiechu! Mając bowiem tak wspaniałe przyjaciółki u swojego boku, można poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami i dostrzec słońce tam, gdzie wcześniej były tylko ciemne chmury. Widzowie pokochali serial za to, że daje nadzieję na szczerą przyjaźń. Pokazuje, że nigdy nie jest za późno na prawdziwą miłość, a dzięki wsparciu bliskich można wyjść z najtrudniejszych życiowych zakrętów i być jeszcze silniejszym niż wcześniej. Czy Inga jednak ułoży sobie życie z Maksem a Anka wróci do Warszawy? Co czeka Patrycję, Zuzę i Dorotę?W serialu "Przyjaciółki" obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej, Magdaleny Stużyńskiej i Agnieszki Sienkiewicz wystąpią m.in.: Paweł Małaszyński, Bartek Kasprzykowski, Krzysztof Wieszczek, Marek Bukowski, Adam Adamonis, Elżbieta Jarosik, Dorota Kolak, Nicole Bogdanowicz, Marcin Korcz i Kacper Kuszewski.Producentem wykonawczym serialu jest Akson Studio. Za reżyserię nowego sezonu odpowiada Filip Gieldon, a autorkami scenariusza są Beata Pasek i Milena Suszyńska.