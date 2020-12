W Wigilię wielkie kolędowanie z Polsatem

Łukasz Szewczyk

• W Wigilię Bożego Narodzenia na antenie Telewizji Polsat dwa premierowe wydarzenia muzyczne

• "Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II" w stulecie urodzin Papieża

• Koncert najpiękniejszych kolęd we wnętrzach Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu.

Ten rok z pewnością nie należał do najłatwiejszych. A tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne niż poprzednie. W tym trudnym czasie pamiętajmy o tym, co najważniejsze, i mimo wszystko cieszmy się najpiękniejszą, magiczną chwilą w roku. A nic tak nie wprowadzaw wyjątkowy świąteczny nastrój jak kolędowanie. Dlatego Polsat przygotował dla swoich widzów kilka specjalnych pozycji na ten wyjątkowy czas."Wielkie kolędowanie z Polsatem" rozpocznie się 24 grudnia 2020 roku o godzinie 15:45 premierowym koncertemw stulecie urodzin Papieża. To wydarzenie to nie tylko "wspólny" koncert Jana Pawła II i Golec uOrkiestry. To również ciepły i wzruszający zapis, pokazujący w jakich okolicznościach kolędy i pastorałki śpiewał Jan Paweł II oraz dlaczego tak bardzo je uwielbiał.Koncert będzie unikatowym programem o Świętym Janie Pawle II. Istotą tego osobliwego przedsięwzięcia jest połączenie nieznanych dotąd nagrań audio z zarejestrowanym głosem Jana Pawła II, w których słyszymy jak Papież Polak śpiewa kolędy. Głos Świętego połączony z muzycznymi aranżacjami zespołu Golec uOrkiestra da widzowi wrażenie, jakby Jan Paweł II był z nami i wspólnie kolędował. Materiał z głosem Papieża został poddany technicznej obróbce (wyczyszczony z szumów, odpowiednio wystrojony oraz wyrównany brzmieniowo) i użyty w każdej z kolęd. Jan Paweł II będzie śpiewał fragment danej kolędy, a towarzyszyć mu będzie, grana na żywo, zawsze poruszająca muzyka braci Golec.Podczas koncertu usłyszymy 15 najpiękniejszych kolęd, które zostaną wykonane przez zespół Golec uOrkiestra, Jana Pawła II oraz dzieci z Fundacji Braci Golec. Znajdzie się wśród nich kolęda, którą Jan Paweł II zawsze rozpoczynał swoje kolędowanie, czyli "Wśród nocnej ciszy" i pastorałka, do której układał dodatkowe zwrotki "Oj maluśki, maluśki". Zagrane zostanę również najbardziej znane kolędy takie jak: "Dzisiaj w Betlejem", "Przybieżeli do Betlejem", "Mizerna cicha", ale również piękne, polskie pastorałki - "Północ już była", "Dnia jednego o północy"czy "Przylecieli aniołkowie".Następnie o godzinie 16:45 Na antenie Polsatu, które w tym roku wybrzmią w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu. Przeniesiemy się do przepięknego drewnianego Kościoła z XVIII wieku. Jego bogate wnętrze zdobią przepiękne malowidła ścienne projektu o. Jana Niezabitowskiego, mariańskiego malarza. W tym najważniejszym dniu w roku kolędować będą:oraz. Usłyszymy kolędy, takie jak: "Oj Maluśki Maluśki", "Triumfy Króla Niebieskiego", "Mizerna Cicha", "Gdy się Chrystus Rodzi" czy "Lulajże Jezuniu". O oprawę muzyczną zadba Grott Orkiestra pod kierownictwem Michała Grotta.Wcześniej, od godziny 12.30, Polsat przypomni najpiękniejsze kolędy z poprzednich lat, czyli koncerty, które zostały zarejestrowane w kościołach w Częstochowie (Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze), Warszawie (Parafia Katedralna pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika oraz Parafia Bł. E. Detkensa Kościół Pokamedulski), Krakowie (Uniwersytecka Kolegiata Świętej Anny w Krakowie oraz Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu) oraz Świętej Lipce (Sanktuarium Maryjne o. Jezuici).Czwartek (24 grudnia):• godz. 12:30 - Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici• godz. 13:00 - Parafia Katedralna pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika• godz. 13:45 - Uniwersytecka Kolegiata Świętej Anny w Krakowie oraz Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu• godz. 14:45 - Parafia Bł. E. Detkensa Kościół Pokamedulski• godz. 15:45 - Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II w 100-lecie urodzin Świętego (Premiera)• godz. 16:45 - kolędowanie z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu (Premiera)