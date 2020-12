Łukasz Szewczyk

Ponad 40 kanałów TV odkodowanych na święta od Cyfrowego Polsatu i Ipli

• Cyfrowy Polsat przygotował dla swoich abonentów zimową niespodziankę - dostęp do nawet 44 kanałów bez dodatkowych opłat.

• Klienci sieci Plus po zalogowaniu się numerem telefonu do IPLI również dostęp do 38 dodatkowych kanałów TV w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS.

• "Otwarte okno" potrwa do 10 stycznia 2021 roku