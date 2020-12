HBO Max zadebiutuje w Polsce w 2021 roku. Docelowo zastąpi HBO GO

Łukasz Szewczyk

• HBO Max pojawi się w Polsce

• Nowa platforma streamingowa docelowo zastąpi HBO GO

Andy Forssell, Head of HBO Max Global, ogłosił dzisiaj podczas konferencji Web Summit, żeNa razie brak konkretnych informacji w tym zakresie. Wiele wskazuje na to, że właściciel HBO po prostu chce ujednolicić nazwę usług streamingowych. Zmiana nie oznacza jednak, że oferta europejskich serwisów HBO Max będzie identyczna z amerykańską. Zawartość HBO Max w poszczególnych krajach wciąż będzie uzależniona od lokalnych praw licencyjnych, szczególnie w zakresie treści zewnętrznych. Z kolei autorskie produkcje HBO Max są już stopniowo udostępniane w polskim HBO GO. Wśród nich m.in. nowy film reżyserii Stevena Soderbergha "Niech gadają" , wojenny serial "Dolina łez" , serialowy thriller "Stewardesa" czy też serial "Love Life" Przypomnijmy, że HBO Max to nowy serwis VOD koncernu Warner Media, który na rynku amerykańskim zadebiutował wiosną 2020 roku. Założeniem platformy jest oferowanie treści do wszystkich - od dzieci po dorosłych w każdym wieku. W amerykańskiej ofercie HBO Max oprócz znanych i nowych produkcji HBO znalazły się także oryginalne produkcje z ofert Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth i Looney Tunes.Wraz ze startem HBO Max szef programowy HBO zapowiedział, że spółka o 50 proc. zwiększy inwestycje na produkcje oryginalne.