ONE Championship: Big Bang na żywo na antenie Fightklubu

Łukasz Szewczyk

• W grudniu ONE Championship przechodzi do ofensywy. Tylko w ciągu jednego miesiąca organizacja przygotuje aż cztery gale. Wszystkie na żywo w Fightklubie.

• Najbliższa z nich, Big Bang, już 4 grudnia w Singapurze.

Grudzień dla wszystkich fanów sportów walki zapowiada się niezwykle intrygująco. Już w pierwszy piątek miesiąca w Fightklubie gala ONE Championship: Big Bang, a później - tydzień po tygodniu - trzy kolejne wydarzenia: drugi event Big Bang oraz dwie gale pod wspólnym tytułem Collision Course. Ostatnia z nich 25 grudnia, a transmisje ze wszystkich czterech na żywo wyłącznie w Fightklubie.Już 4 grudnia w Singapurze zaplanowano sześć znakomitych pojedynków, wśród których bezsprzecznie na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Romana Kryklii z Muratem Aygunem w wadze półciężkiej w formule kick-boxingu. Pierwszy z nich broni tytułu, który zdobył w swoim debiucie w organizacji ONE po pokonaniu Tarika Khbabeza. Teraz jego śladem chce pójść Aygun, dla którego pojedynek podczas gali Big Bang będzie premierową walką w tej prestiżowej organizacji. -- powiedział urodzony w Enschede, ale mający tureckie korzenie fighter.Murat Aygun na pewno nie stoi na straconej pozycji, choć musi docenić klasę rywala, który dziewięć ostatnich pojedynków rozstrzygał na swoją korzyść, a przed pandemią koronawirusa najczęściej walczył dla organizacji Kunlun Fight. Ukrainiec zaimponował w swoim debiucie w ONE i w Singapurze będzie chciał udowodnić, że jest jednym z czołowych kick-boxerów świata w wadze półciężkiej. Aygun to jednak również zawodnik światowej klasy, z siedemnastu zawodowych pojedynków przegrał tylko jeden, z Jamesem McSweeneyem i to wyłącznie dlatego, że rozcięcie, którego nabawił się w tej walce uniemożliwiało mu dalszy pojedynek. Kryklia w swoim dorobku ma wprawdzie siedem porażek, żadnej z nich nie poniósł jednak wskutek nokautu, a o tym, że doskonale zna swój fach przekonał podczas ostatniego starcia z Khbabezem, kiedy to znakomicie unikał ciosów ze strony rywala, a następnie sam odpowiedział lawiną piekielnie mocnych uderzeń. Klasę Ukraińca docenia zresztą sam Aygun, który mówi: -W innej ciekawie zapowiadającej się walce na gali Big Bang były pretendent to tytułu mistrzowskiego i trzeci w rankingu wagi piórkowej Koyomi "Moushigo" Matsushima zmierzy się z Garrym Tononem. Legitymujący się bilansem 12-4 Japończyk fantastycznie debiutował w ONE, nokautując podczas gali The Home Of Martial Arts byłego mistrza świata ONE w wadze piórkowej Marata Gafurova. W kolejnej walce wygrał jednogłośną decyzja sędziów z Kwon Won Ilem, ale w sierpniu 2019 roku musiał uznać wyższość Martina Nguyena. Nie ostudziło to jednak zapałów Matsushimy, bo w swoim ostatnim pojedynku znów znokautował Kim Jae Woonga. Teraz to samo będzie chciał powtórzyć w starciu z Tononem. Amerykanin, wielkokrotny mistrz świata w brazylijskim jiu-jitsu, tanio skóry jednak nie sprzeda. W 2018 roku zadebiutował on w formule MMA i od tamtej pory nie przegrał w oktagonie ani razu, a w pokonanym polu zostawił m.in. Yoshikiego Nakaharę. Czy w "Mieście Lwa" upora się również z jego rodakiem?Emocji nie powinno brakować także w pozostałych walkach, m.in. w konfrontacji drugiego zawodnika rankingu wagi muszej, Danny'ego Kingada z trzecim w tym zestawieniu Kairatem Achmetowem, a także podczas debiutów w ONE uznanych już w światowych oktagonach Marata Grigoriana, Amira Aliakbariego czy Ivana Kondrateva. Elektryzująco zapowiada się również otwierająca galę walka niepokonanej ikony hinduskich zapasów, Ritu Phogat, z Jomary Torres.