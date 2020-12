Baśnie na Boże Narodzenie, muzyczna uczta na nowy rok w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W tegoroczne Święta w Romance TV zaprasza widzów na telewizyjny hit "Winnica Wader" premierowo w Polsce. Dodatkowo na antenie 29 najpiękniejszych baśni, które emitowane będą w Wigilię, oraz dwa dni Bożego Narodzenia.

• Na Nowy Rok natomiast Romance TV przygotował prawdziwą muzyczną ucztę, czyli premierę filmu "Tylko razem z Tobą" z gwiazdą muzyki Vanessą Mai

Wieczorem pierwszego i drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia widzowie Romance TV odwiedzą rdzennie niemiecką winnicę. Po niespodziewanej śmierci właściciela Wader wszystko się zmienia, a przyszłość majątku staje pod znakiem zapytania. W świetle prawa testament zmarłego bez jego podpisu pozostaje nieważny. Spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia. Do głosu zaczynają dochodzić dawne animozje, zazdrość i upór. Wszystko to sprawia, że członkowie rodziny coraz bardziej się od siebie oddalają. Nastacja zaprasza 25 grudnia o godz. 20:00, zaś 26 grudnia o tej samej porze pokażemy Winnica Wader: Rodzinny sekret.Boże Narodzenie to najbardziej magiczny czas w całym roku. W te święta Romance TV tradycyjnie zaprezentuje swoim widzom adaptacje filmowe najpopularniejszych i najpiękniejszych baśni. Od godz. 10:00 w Wigilię oraz 9:30 W pierwszy dzień Świąt o 10:05 w drugi dzień Świąt, widzowie obejrzą aż 29 filmów: Biały wąż, Kalosze szczęścia, Baśń o sześciu łabędziach, Błękitny książę i wróżka Lupina , O dzielnym krawczyku, Deszczowa Pani, Białośnieżka i Różyczka, Księżniczka na ziarnku grochu, Piękna i bestia, cz. 1, Piękna i bestia, cz. 2, Niedźwiedzia skóra, Żabi król, Kukania, kraina pieczonych gołąbków, Jak sobie sześciu zuchów radziło, Błękitne światełko, Trzy piórka, Bajka o jednym takim, co wyruszył w świat by strach poznać, Królewna Śnieżka, Kopciuszek - miłosna baśń w Rzymie, cz.1, Kopciuszek - miłosna baśń w Rzymie, cz. 2, Kopciuszek, Białośnieżka i Różyczka, Kot w butach, Wieloskórka, Rumpelsztyk, O soli cenniejszej niż złoto, Król Drozdobrody, Baśnie 1001 nocy, cz. 1, Baśnie 1001 nocy, cz. 2.Mehmet Özakin jest nie tylko atrakcyjny, szarmancki i obowiązkowy, ale i niezmiernie skuteczny - brawurowo rozwiązuje wszelkie zagadki kryminalne. W sylwestrową noc Romance TV zaprasza na spotkanie z komisarzem i jego sympatycznym asystentem Mustafą, w pełnych napięcia odcinkach popularnego serialu kryminalnego "Wydział zabójstw Stambuł", który zawiedzie nas nad Bosfor, do malowniczej stolicy Turcji. Pięć filmów z serii stacja wyemituje od godz. 18:30.W Nowy Rok w Romance TV zabrzmi piękna muzyka - ten wieczór będzie prawdziwą ucztą dla uszu. Rozpoczniemy go o godz. 20:00 porywającą, emocjonalną opowieścią o trudnych relacjach ojca z córką. Obraz "Tylko razem z tobą", to również aktorski debiut niemieckiej piosenkarki Vanessy Mai. Druga z filmowych premier na którą Romance TV zaprasza o godz. 21:55, przybliży nam prywatne życie doskonałego tenora Jonasa Kaufmanna, który zaprosi nas do swojego domu nad jeziorem. Drogę śpiewaka na szczyty kariery będą wspominać m.in. przyjaciele i koledzy artysty.