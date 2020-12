Szlagierowe starcia w Bundeslidze i LaLiga, derby Turynu, F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend grudnia widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć szlagierowe spotkanie ligi hiszpańskiej Sevilla FC - Real Madryt oraz mecz na szczycie Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a RB Lipsk. Dla fanów futbolu z Włoch i Francji zaplanowano transmisje m.in. derbów Turynu oraz starcia HSC Montpellier - Paris Saint-Germain.

• Ciekawie zapowiada się również wyścig Formula 1 o Grand Prix Sakhiru, w którym mogą rozstrzygnąć się losy wicemistrzostwa świata.

Plan weekendowych transmisji:

Sevilla FC i Real Madryt to najbardziej utytułowane hiszpańskie kluby ostatnich lat na arenie międzynarodowej i zarazem poważni kandydaci do mistrzostwa kraju w tym sezonie. Ich mecz na Estadio Ramón Sánchez Pizjuan będzie głównym wydarzeniem weekendu w LaLiga Santander. Broniący tytułu Królewscy liczą na przełamanie, bo w trzech poprzednich kolejkach zdobyli łącznie zaledwie jeden punkt. Również tym razem może być im trudno o komplet "oczek", bo drużyna z Sewilli prezentuje widowiskowy futbol i wygrała trzy spotkania ligowe z rzędu. Dla gospodarzy to starcie jest szansą na rewanż za dwie porażki z zespołem z Madrytu w ubiegłym sezonie. Podczas konfrontacji hiszpańskich potęg kibice będą mogli zobaczyć w akcji takie gwiazdy jak Karim Benzema, Toni Kroos, Luka Modrić, Ivan Rakitić, Lucas Ocampos czy Luuk de Jong.Sporych emocji można spodziewać się także po derbach Kraju Basków, w których Deportivo Alavés zagra z Realem Sociedad. Przed tygodniem nieprzewidywalne Deportivo sensacyjnie pokonało Real Madryt 2:1. W najbliższym meczu gospodarze ponownie będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo ekipa z San Sebastian jest liderem LaLiga Santander i pozostaje niepokonana na wyjazdach od prawie sześciu miesięcy. Defensywa Alavés będzie musiała uważać szczególnie na snajpera gości, Mikela Oyarzabala, który w obecnych rozgrywkach zdobył już siedem bramek i prowadzi w klasyfikacji ligowych strzelców.W najważniejszym meczu 10. kolejki Bundesligi Bayern Monachium podejmie RB Lipsk. Stawką starcia gigantów niemieckiego futbolu będzie fotel lidera, bo Bawarczycy są na pierwszym miejscu w tabeli, a goście zajmują drugą pozycję i tracą do nich tylko dwa punkty. Wskazanie faworyta nie jest łatwe, bo obie drużyny od początku obecnej kampanii utrzymują znakomitą formę. Na Allianz Arena as Bayernu,, zapoluje na kolejne ważne trafienia, które pomogą mu w biciu imponujących rekordów strzeleckich. Przed Polakiem trudne zadanie, bo RB Lipsk stracił w tym sezonie zaledwie sześć bramek, najmniej spośród wszystkich klubów niemieckiej ekstraklasy. Co ciekawe, podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna jeszcze nigdy nie wygrali z monachijczykami na ich stadionie. Czy uda im się przełamać tę niekorzystną serię?Inne zespoły aspirujące do najwyższych miejsc w tabeli, Eintracht Frankfurt i Borussia Dortmund, zmierzą się w ten weekend na Deutche Bank Park. Ich spotkania są gwarancją wielkich emocji i wielu goli. Podobnie może być tym razem, bo obie ekipy ostatnio sensacyjnie straciły punkty i zapowiadają ofensywną grę oraz zaciętą walkę o zwycięstwo.i jego koledzy z defensywy BVB muszą mieć się na baczności, bo na środku ataku gospodarzy wystąpi skuteczny André Silva, który w aktualnych rozgrywkach pokonał bramkarzy rywali aż siedem razy.W nadchodzący weekend piłkarskie Włochy będą żyły przede wszystkim starciem Juventusu FC z Torino FC. To mogą być najciekawsze derby Turynu od lat, bo obie drużyny bardzo potrzebują punktów. Stara Dama na początku sezonu zaliczyła kilka wpadek i musi odrabiać straty do prowadzącego w ligowej stawce AC Milanu, a Byki po przeciętnej inauguracji rozgrywek ostatnio prezentują się znacznie lepiej i próbują wydostać się ze strefy spadkowej. Ozdobą spotkania na Allianz Stadium będzie snajperski pojedynek Cristiano Ronaldo z Andreą Belottim. Portugalczyk jest gwiazdą Juve i zdobył w bieżącej kampanii już osiem bramek, a włoski lider gości ma jedno trafienie mniej i również walczy o tytuł króla strzelców Serie A TIM. Polscy kibice z uwagą będą śledzili konfrontacjęw bramce gospodarzy z, który radzi sobie coraz lepiej w drugiej linii Torino.Ciekawie powinno być też na Stadio Olimpico, gdzie szósta w tabeli AS Roma zmierzy się z trzecim US Sassuolo Calcio. Oba zespoły grają widowiskowo, a w meczach z ich udziałem pada mnóstwo bramek. Tak było również w obu ich spotkaniach w poprzednim sezonie zakończonych wynikiem 4:2, najpierw dla Romy, a później dla Sassuolo. Czy widzowie znów będą świadkami ofensywnych popisów?Rywalizacja w Ligue 1 Uber Eats jest w tym sezonie niezwykle wyrównana, a różnica między prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain, a zajmującym piąte miejsce Montpellier HSC wynosi zaledwie dwa punkty. To oznacza, że ich najbliższe starcie na Stade de la Mosson będzie bardzo istotne dla układu czołówki ligi francuskiej. Defensywa z Paryża musi uważać przede wszystkim na Andy'ego Delorta, który w trzech poprzednich meczach zdobył w sumie aż trzy bramki. Natomiast obrona gospodarzy powinna obawiać się głównie Kyliana Mbappé, który w bieżących rozgrywkach ma na koncie aż dziewięć bramek i pięć asyst.Kibice sporo obiecują sobie również po konfrontacji na Stade Pierre-Mauroy, gdzie wicelider, LOSC Lille, podejmie zajmujące czwarte miejsce AS Monaco. Zespół z Księstwa po kilku słabszych październikowych występach ostatnio wygrywa mecz za meczem i na dobre włączył się do walki o mistrzostwo Francji. Gospodarze z Lille staną przed sporym wyzwaniem, bo zmierzą się z rozpędzonym przeciwnikiem, a jednocześnie spróbują przełamać trwającą od 4 lat serię spotkań ligowych bez zwycięstwa z Monako.Broniące mistrzostwa Portugalii FC Porto odzyskuje formę z poprzedniego sezonu, lecz nadal musi gonić lidera, Sporting CP. Po trudnych, ale wygranych meczach z Portimonense SC i CD Santa Clara tym razem Smoki zmierzą się z CD Tondelą. Na Estádio do Dragão w barwach gospodarzy wystąpią m.in. Sérgio Oliveira, Moussa Marega, Jesus Corona i Otávio. Ci zawodnicy mieli udział w postaci gola lub asysty we wszystkich trafieniach swojej drużyny w aktualnych rozgrywkach. Z kolei dla Tondeli to spotkanie jest szansą na powrót do górnej połowy tabeli Liga NOS. Ekipa Pako Ayestarána w tym roku sprawiła już kilka niespodzianek pozbawiając punktów takie zespoły jak SL Benfica, Sporting CP czy Boavista FC. Czy w Porto też sprawi sensację?W ten weekend kierowcy Formula 1 ponowie spotkają się na Bahrain International Circuit, gdzie przed tygodniem emocjonujący wyścig o Grand Prix Bahrajnu wygrał niezawodny Lewis Hamilton. Tym razem, podczas Grand Prix Sakhiru, największą atrakcją będzie pojedynek Valtteriego Bottasa z Maksem Verstappenem. W klasyfikacji generalnej Fin ma tylko 12 punktów przewagi nad Holendrem i te zawody mogą mieć kluczowe znaczenie w wyłonieniu wicemistrza świata. Oczy kibiców będą zwrócone także na George'a Russela, który zadebiutuje w zespole Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Młody Brytyjczyk zastąpi chorego na COVID-19 Lewisa Hamiltona i zrobi wszystko, by pod nieobecność utytułowanego rodaka wywalczyć miejsce na podium. Warto również zwrócić uwagę na pierwszy występ w F1® Pietro Fittipaldiego. Wnuk legendarnego Emersona Fittipaldiego pojedzie w barwach Haas F1 Team w miejsce Romaina Grosjeana, który dochodzi do zdrowia po groźnym wypadku.Piątek (4 grudnia):• 14:25 FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020: 1. sesja treningowa (Eleven Spots 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermaokow, Filip Kapica, Michał Gąsiorowski• 18:25, Eleven Sports 1, FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut• 18:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (5 grudnia):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut• 17:55 FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 18:10)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:25)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (6 grudnia):• 12:25nSerie A TIM:(Eleven Sport 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55nLigue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 16:10 LaLiga Santander:tis (Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:05(Eleven Sports 1, studio od 16:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk, studio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (7 grudnia):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM: ACF Fiorentina - Genoa CFC (Eleven Sports 3)• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)