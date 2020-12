Canal+ zaprezentował oficjalny zwiastun nowego serialu "Pokonani" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Canal+ przedstawia oficjalny trailer nowego serialu "Pokonani"

• Premiera w Nowy Rok na antenie Canal+ Premium

"Pokonani" ("The Defeated") w reżyserii Bjorna Steina i Månsa Mårlinda ("Most nad Sundem") to nowa, ośmioodcinkowa koprodukcja CANAL+ Polska. W głównej obsadzie serialu znaleźli się między innymi: Taylor Kitsch ("Detektyw"), Michael C. Hall ("Dexter"), Nina Hoss ("Kobieta w Berlinie"), Logan Marshall-Green ("Prometeusz"), Tuppence Middleton ("Downton Abbey") oraz Sebastian Koch ("Homeland").Amerykański gliniarz, Max McLaughlin (Taylor Kitsch) przybywa latem 1946 roku do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec. Ma wspierać tworzenie policyjnych struktur w mieście bezprawia i chaosu. W zadaniu pomaga mu lokalna policjantka Elsie Garten (Nina Hoss). Na ich celowniku znajduje się przestępca o pseudonimie Engelmacher, Al Capone powojennego Berlina (Sebastian Koch). Max poszukuje także swojego zaginionego po wojnie brata Moritza (Logan Marshall-Green), który realizuje samozwańczą misję, związaną z ukrywającymi się nazistami. Wsparciem dla Maxa, ma być stacjonujący w Berlinie konsul, Tom Franklin (Michael C. Hall). Max nie wie jednak, że jest wykorzystywany jako pionek w otwarciu zimnej wojny.Historia "Pokonanych" rozgrywa się w Berlinie, latem 1946 roku. Skwar. Pot. Kurz. Jasno świecące słońce, niebieskie niebo i czerwona krew.To miejsce, w którym nie ma już instytucji. Nie ma porządku. Nie ma praw. Powojenny Berlin to dżungla, w której nikomu nie można ufać i nie istnieją też żadne świętości. To miasto, w którym przemoc stała się normą. Każdy jest przestępcą lub ocalałym -- a niejednokrotnie pełni obie role. W powojennym Berlinie każdy skrywa tajemnice, najczęściej te mroczne. Tam, gdzie nie ma prawa i porządku, zostają tylko wybory moralne. Sprawiedliwość nie jest absolutna. W społeczeństwie bezprawia trzeba słuchać serca, a nie szukać paragrafów.Podczas gdy alianci spierają się, czy pozwolić Niemcom cierpieć w tym czyśćcu, czy też potrzebna jest reforma, pewni są jednego -- nie wolno oddać miasta Sowietom. Berlin to klucz do nowej Europy -- ten, kto go sprawuje nad nim kontrolę, kontroluje przyszłość."Pokonani" to koprodukcja CANAL+ Polska, TANDEM Productions oraz BRON Studios i ZDF. Za dystrybucję na całym świecie odpowiada STUDIOCANAL TV.Polska data premiery serialu to 1 stycznia 2021 roku w CANAL+ PREMIUM oraz w usłudze CANAL+ telewizja przez internet.