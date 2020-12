Gala Polsat Boxing Night: Cieślak vs Mabika hitem weekendu w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• 9 gala Polsat Boxing Night hitem sportowego weekendu w Polsacie Sport

Największym wydarzeniem sportowego weekendu na antenach Grupy Polsat będzie gala. W walce wieczoru wystąpi Michał Cieślak. Słynący z nokautującego ciosu Radomianin to czołowy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe i niedawny pretendent do mistrzowskiego pasa wagi junior ciężkiej. Jego najbliższą przeszkodą w drodze na bokserski szczyt będzie nieustępliwy Gabończyk Taylor Mabika. Dojdzie też do długo oczekiwanego starcia w wadze półśredniej pomiędzy Michałem Syrowatką i Przemysławem Runowskim. Elektryzująco zapowiada się też starcie byłej mistrzyni świata Ewy Piątkowskiej z gwiazdą kickboxingu i MMA Różą Gumienną.Oprócz pojedynków z udziałem uznanych sportowców, na sobotniej gali Polsat Boxing Night fani zobaczą też rywalizację młodych talentów. Medalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w kickboxingu - Jan Lodzik - w swojej czwartej zawodowej walce bokserskiej zmierzy się z niezwykle zmotywowanym Damianem Tymoszem. Symboliczny wymiar będzie miało starcie Marcela Materli z Filipem Lewandowskim. Marcel to syn jednej z największych gwiazd polskiego MMA - Michała Materli. Świeżo upieczony bokserski Mistrz Polski Juniorów, który przez lata oglądał występy swojego taty na galach KSW transmitowanych przez Telewizję Polsat, swój zawodowy debiut ringowy zaliczy właśnie na Polsat Boxing Night.Gala Polsat Boxing Night: Cieślak vs Mabika odbędzie się w sobotę 5 grudnia. Od godziny 17:00 wydarzenie będzie transmitowane w Polsacie Sport, Polsacie Sport Fight i w serwisie IPLA, a od godziny 20:00 także w otwartym Polsacie.Plan weekendowych transmisji:Piątek (4 grudnia):• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Spot Extra)• 18.00 Narciarstwo dowolne:(Polsat Sport News)• 20.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz: Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski - PGE Spójnia Stargard (Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)Sobota (5 grudnia):• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 13.10 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 13.10 Formuła 2:(Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.00 Narciarstwo dowolne:(Polsat Sport News)• 15.20 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 17.00 Boks:(Polsat Sport / Polsat Sport Fight)• 17.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport News)• 18.30 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport Premium 1)• 19.55 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport Premium 2)• 20.00 Boks: Gala Polsat Boxing Night - waga junior ciężka:(Polsat Sport / Polsat Sport Fight / Polsat)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Boks: Gala w Westminsterze - waga półciężka:(Polsat Sport Extra)Niedziela (6 grudnia):• 04.00 Sporty walki:- waga średnia:(Polsat Sport)• 11.00- magazyn (Polsat Sport)• 12.10 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sprt Premium 2)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz:(Polsat Sport)• 12.35 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 12.55 Piłka nożna: Liga szkocka - mecz: Ross County - Rangers FC (Polsat Sport Premium 1)• 13.15 Formuła 2:(Polsat Sport News)• 14.45 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:(Polsat Sport)• 15.05 Biatlon: Zawody Pucharu Świata w Kontiolahti -(Polsat Sport Extra)• 16.40 Piłka nożna: Liga holenderska - mecz:(Polsat Sport News)• 17.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 17.30 Koszykówka mężczyzn: Energa Basket Liga - mecz:(Polsat Sport Extra)• 18.30 Piłka nożna: Liga czeska - mecz:(Polsat Sport News)• 20.30 Siatkówka kobiet: TAURON Liga - mecz:(Polsat Sport)• 21.05 Piłka nożna: MLS - mecz:(Polsat Sport Extra)Poniedziałek (7 grudnia):• 17.30 Siatkówka kobiet:(Polsat Sport)• 20.15(Polsat Sport Extra)• 20.30 Siatkówka mężczyzn: PlusLiga - mecz:• 03.00 Piłka nożna: MLS - mecz:(Polsat Sport Extra)