Derbowy weekend piłkarski w Canal+ Sport

• Derbowy weekend w Canal+ Sport.

• W 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy Cracovia zagra z Wisłą Kraków, a w 10. kolejce Bundesligi Hertha Berlin zmierzy się z Unionem Berlin

Cracovia - Wisła Kraków to jedno najstarszych derbowych spotkań w Polsce. W oficjalnych rozgrywkach oba kluby rywalizowały między sobą 106 razy. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym o prymat w Krakowie "Pasy" z "Białą Gwiazdą" walczyły 80 razy. W Ekstraklasie częściej górą była Wisła, która odniosła 35 zwycięstw. Wisła wygrała też ostatnie derby rozegrane 3 marca 2020 roku na stadionie przy ulicy Kałuży. W trwającym sezonie lepiej spisują się jednak zawodnicy Michała Probierza, którzy zdobyli do tej pory 17 "oczek" (zaczynali sezon z pięcioma ujemnymi punktami). Początek spotkania w piątek, 4 grudnia, o 20:25 w CANAL+ SPORT. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 20:00.Za derbami Krakowa stoi wieloletnia tradycja, natomiast Hertha zagra z Unionem w najwyższej klasie rozgrywkowej dopiero po raz trzeci w historii. Choć przez lata Union pozostawał w cieniu bogatszego i bardziej utytułowanego rywala, to do najbliższego meczu przystąpi z wyższej pozycji w tabeli. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że ekipa z byłej NRD jest faworytem meczu. Mimo skromnego budżetu i braku gwiazd w składzie, drużyna prowadzona przez szwajcarskiego trenera, Ursa Fischera, drugi sezon z rzędu zadziwia sympatyków Bundesligi. W debiutanckim sezonie klub zajął jedenaste miejsce, w obecnym jest na szóstej pozycji i do tej pory przegrał tylko jedno spotkanie. Gracze Fischera mają w dorobku 21 strzelonych goli, tyle samo ile Borussia Dortmund, a tylko wielki Bayern Monachium zdobył ich więcej. Najważniejszą postacią w zespole, poza szwajcarskim szkoleniowcem jest Max Kruse. Doświadczony napastnik strzela już dla piątego zespołu na poziomie Bundesligi.Natomiast niekończące kłopoty zdaje się mieć Hertha. Budowa drużyny trwa już rok, a efektów na Stadionie Olimpijskim próżno szukać. Stara Dama wciąż plasuje się w dolnej części tabeli, mimo transferów i nakładów finansowych, nie jest w stanie doszlusować do ligowej czołówki. W tym sezonie drużyna Krzysztofa Piątka odniosła tylko dwa zwycięstwa w dziewięciu spotkaniach i zajmuje zaledwie 13. miejsce w tabeli. Polski napastnik także nie przekonuje, ani sympatyków zespołu, ani trenera Bruno Labbadii. W tym sezonie zaledwie raz znalazł drogę do siatki rywali, zanotował też dwie asysty. Być może przełomem okaże się najbliższy mecz z lokalnym rywalem. W poprzednim sezonie w starciach derbowych wygrywali gospodarze. Stara Dama pokonała ówczesnego beniaminka 4:0, zaś gracze Ursa Fischera zwyciężyli 1:0.Plan weekendowych transmisji:Piątek (04 grudnia):• 20:00 - 23.00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrycht; gość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Artur KwiatkowskiSobota (5 grudnia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Jarosław Koliński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 16:55 Ligue 1:(Canal+ telewizja przez internet)• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga: Atletico Madryt - Real Valladolid (nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(Canal Family / Canal+ telewizja przez internet)komentarz: Rafał Wolski, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskieksperci: Tomasz Wieszczycki, Grzegorz MielcarskiNiedziela (6 grudnia):• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwia• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa: Piast Gliwice - Zagłębie Lubin (Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 14:55 Ligue 1: Girondins Bordeaux - Stade Brestois (Canal+ telewizja przez internet)• 15:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Kamil Kosowsk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Rafał Wolski, Marcin Baszczyński• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartek Ignacik• 21:30(Canal+ telewizja przez internet)Poniedziałek (7 grudnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00ze stadionu w Szczecinie (Canal+ Sport)prowadzący: Żelisław Żyżyński; gość: Michał Żewłakow• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Rafał Wolski, Leszek Orłowski• 23:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski