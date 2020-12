"Swingersi", "Emma", "Szczygieł", "Oficer i szpieg" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Swingersi", "Emma", "Oficer i szpieg", "Królowie Charm City", "Nasze matki"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(4 grudnia). Film opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa (Louis Garrel), francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu - Georges Picquart (Jean Dujardin) - wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym, Picquart postanowi ujawnić prawdę za wszelką cenę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.Sobotnią premierą będzie(5 grudnia). Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) jest królową sennego miasteczka. Idealna dziewczyna nie ma żadnej konkurencji. Musi się jednak zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie prawdziwe uczucie.Tego samego dnia stacja wyemituje premierowo film(5 grudnia). Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego "raz w miesiącu"? Komediowe perypetie trzech par nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiadów. Dorota marzy o namiętności jak w "Pięćdziesięciu twarzach Greya", ale jej partner Andrzej zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli. Idealna para z show-biznesu - Iwona i Fabian - w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę. Natomiast Sylwia, Bartek i Cezary przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach. Na ekranie: Michał Koterski, Barbara Kurdej-Szatan, Antoni Królikowski, Joanna Liszowska i Tomasz Oświeciński.W Mikołjaki propozycja dla całej rodziny, czyli(6 grudnia). Losy młodego renifera pochodzącego z mroźnej Laponii. Jego narodzinom i dorastaniu przygląda się kamera, uwieczniając przy tym obrazy przedstawiające skutą lodem tajgę i majestatyczne szczyty fiordów. Wśród oprószonych śniegiem drzew dostrzec można zarówno przyjaciół, jak i naturalnych wrogów młodego zwierzęcia. Renifer spotyka na swojej drodze orły, lisy, łosie, rysie, rosomaki, wilki czy wiewiórki. Sztuka przetrwania przekazywana jest Aleksowi przez matkę, przygotowującą go do zajęcia roli pełnoprawnego członka stada.Dodatkowo Canal+ kontynuuje emisje polskiego serialu(4 i 6 grudnia). Jest to osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa.Weekend filmowych premier wrozpoczną(5 grudnia). Czternastoletni Mouse (Jahi Di'Allo Winston) desperacko chce dołączyć do Midnight Clique, grupy motocyklistów z Baltimore, którzy rządzą latem na ulicach. Jego starszy brat przed swoją tragiczną śmiercią był najlepszy w całym zespole. Mama chłopaka (Teyonah Parris) i jego mentor (William Catlett), próbują pomóc mu wykorzystać potencjał. Kiedy jednak szef grupy (Meek Mill) bierze chłopca pod swoje skrzydła, Mouse zaczyna podążać w niepokojąco złym kierunku...Niedzielną Megapremierąbędzie film(6 grudnia). Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt, którą w 2014 roku wyróżniono Nagrodą Pulitzera. Theodore Decker (Ansel Elgort) ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Tragedia ta zmienia jego życie w pełną smutku i poczucia winy podróż, która pozwala mu w końcu odkryć się na nowo i znaleźć odkupienie. Przez cały ten czas Theodore nie rozstaje się z jedyną pamiątką, która przypominała mu o stracie... obrazem przedstawiającym małego ptaka.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(5 grudnia, Cinemax 2). Lara (Corinna Harfouch) właśnie obchodzi swoje 60. urodziny i ma kilka powodów do świętowania. Tego wieczoru jej syn Viktor (Tom Schilling) ma zagrać najważniejszy koncert fortepianowy w swojej karierze. Od tygodni chłopak zdaje się być jednak nieosiągalny i nic nie wskazuje na to, że matka będzie mile widziana podczas jego występu. Nie oglądając się na nic, kobieta wykupuje wszystkie bilety, które jeszcze zostały i zaczyna rozdawać je każdemu, kogo spotka. Okazuje się, że im bardziej Lara stara się, aby wieczór był udany, tym więcej rzeczy wymyka się jej spod kontroli...W niedzielę(6 grudnia, Cinemax 2). Gwatemala, rok 2018. Cały kraj żyje procesem żołnierzy, którzy wywołali wojnę domową. Ernesto (Armando Espitia) jest młodym antropologiem pracującym dla Forensic Foundation, a jego zadaniem jest identyfikacja ciał osób zaginionych w trakcie wojny domowej. Pewnego dnia dochodzi do wniosku, że znalazł trop, który może doprowadzić go do zaginionego ojca i wbrew woli matki robi wszystko, aby odkryć prawdę.