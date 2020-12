Tiger Woods po raz pierwszy z synem w turnieju PNC Championship. Transmisja w Golf Channel Polska

Łukasz Szewczyk

• Golfowy rok 2020 kończy się prawdziwą, unikatową perełką - turniejem PNC Championship. Do występu dopuszczeni są jedynie zwycięzcy zawodów wielkoszlemowych, a rywalizacja

odbywa się w duetach rodzinnych.

• Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział legenda golfa Tiger Woods, w drużynie ze swoim synem - Charliem.

• Transmisja w Golf Channel Polska.

Już jako dziecko, Tiger Woods pokazywał swoje umiejętności w programach telewizyjnych oraz na polach golfowych. Teraz, pierwszy raz świat będzie miał okazję przekonać się czy talent po wielkim ojcu odziedziczył 11-letni syn - Charlie. Po mediach społecznościowych krążyły już filmiki ukazujące jego piękny swing podczas turniejów juniorskich. Czas na większe wyzwanie.PNC Championship (dawniej Father/Son Challenge) to turniej, w którym uczestniczyć mogą jedynie zwycięzcy zawodów wielkoszlemowych oraz The PLAYERS Championship. W przeszłości triumfowali w nim m.in. Jack Nicklaus, Bernhard Langer, Raymond Floyd oraz Davis Love III. W tym roku udział potwierdzili już: John Daly z synem, Justin Thomas z ojcem, Jim Furyk z synem, Matt Kuchar z synem, Lee Trevino z synem, a także jedyna kobieta w stawce: legendarna szwedzka golfistka Annika Sorenstam z ojcem.Obydwa dni turniejowe pokaże na żywo telewizja Golf Channel Polska w sobotę (19 grudnia) do godz. 19.00 oraz w niedzielę (20 grudnia) do godz. 18:00. Komentuje: Jacek Person.