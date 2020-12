Filmy Studia Munka w TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Z okazji rozpoczynającego się jutro Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni telewizja TVN Fabuła pokaże w specjalnym cyklu nagradzane filmy Konkursu Filmów Krótkometrażowych

• Wszystkie zrealizowane w ramach programu "30 minut" w Studia Munka.

W ramach cyklu widzowie będą mogli zobaczyć filmy zrealizowane przez młodych, polskich twórców.Pierwsza propozycja to(emisja 7 grudnia o godz. 22:30). Jest to opowieść o zbyt szybkim dorastaniu i trudnych decyzjach. Historia 14-letniej dziewczynki, która zachodzi w niechcianą ciążę. Przerażona ucieka w świat wyobraźni. Odtąd bajka miesza się z rzeczywistością. Nikt z mieszkańców miasteczka nie staje po stronie Alicji, a żaden z lekarzy nie chce podjąć się przeprowadzenia legalnej aborcji.Z kolei(emisja 8 grudnia o godz. 22.25) była nimfą wodną, która zakochała się w śmiertelniku. Z powodu jego niewierności, musiała rzucić na niego klątwę, że będzie oddychał tak długo, jak będzie o tym pamiętał. Gdy śmiertelnik zapadł w sen, zapomniał o oddechu i zmarł. Cezary (22 l.) nadal mieszka z matką (50 l.) i jest zakochany w Emilii (20 l.), wokalistce rockowej. Skrywa także mroczną tajemnicę. Pewnego dnia cała trójka musi stawić czoła mitycznej Ondynie i jej klątwie.Trzecia propozycja to(9 grudnia o godz. 23.00). Właścicielka galerii otwiera niezwykłą wystawę. Terminalnie chory artysta chce umrzeć na oczach swoich widzów. Przywieziony ze szpitala w stanie przedśmiertnej agonii, zostaje wyeksponowany w galerii niczym obiekt. Na otwarcie przybywają goście.TVN Fabuła pokaże także film(11 grudnia, godz. 22.50). Do nieco szalonego szpitala psychiatrycznego, przyjęty zostaje tajemniczy pacjent -- nie odzywa się do nikogo i całymi dniami stoi z rękami w górze. Poza pseudonimem "Atlas" nie wiadomo o nim nic, a takie zagadki są intrygujące. W tytułową rolę Atlasa wciela się Tomasz Kot.