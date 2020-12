17. Mikołajkowy Blok Reklamowy: Prawie 7 mln widzów, 1,6 mln zł dla chorych dzieci

Łukasz Szewczyk

• Już po raz siedemnasty widzowie Telewizji Polsat, pomogli chorym dzieciom oglądając Mikołajkowy Blok Reklamowy.

• Prawie 7 mln widzów obejrzało 17. Mikołajkowy Blok Reklamowy

• Prawie 1,6 mln złotych zebranych dla chorych dzieci, podopiecznych Fundacji Polsat

Akcja organizowana przez Telewizję Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media, ponownie cieszyła się popularnością wśród widzów. Specjalny blok reklamowy, z którego cały dochód będzie przekazany na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT - obejrzało 6 806 157 widzów. Oglądalność znalazła swoje odzwierciedlenie w wysokich udziałach stacji w obu grupach audytoryjnych. Średnio w grupie 4+ było to 37,3% udziałów, a w grupie 16-49 aż 41,3% (wyniki live).Cała kwota zostanie przekazana na leczenie i rehabilitację chorych dzieci - podopiecznych Fundacji POLSAT.- mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.W ciągu dotychczasowych siedemnastu edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego udało się zebrać ponad 22 miliony złotych. Kwota ta w całości została przekazana na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.Od 21 listopada w Polsacie oraz stacjach Grupy Polsat widzowie mogli zobaczyć specjalnie przygotowane ogłoszenia, zachęcające do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Autorzy spotu pokazywali w nich, że każdy z nas ma magiczną moc pomagania w myśl prostej zasady: im więcej będzie nas przed telewizorami, tym większą kwotę zbierzemy dla potrzebujących dzieci.W produkcji występowały wyjątkowe, animowane renifery. W nagraniach wzięła udział także wraz ze swoją mamą 6-letnia Maja, podopieczna Fundacji Polsat. Oczywiście nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, w którego rolę w tej edycji wcielił się Piotr Gąsowski, prowadzący show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W spotach zachęcających do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego brali udział także Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat oraz Jarosław Gugała, jeden z najbardziej znanych i lubianych dziennikarzy Telewizji Polsat.Kampania została zrealizowana przez Telewizję Polsat. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, a reżyserem - Maciej Kozłowski, natomiast animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.Dodatkowo akcja była komunikowana w telewizji internetowej IPLA, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat i Fundacji Polsat.