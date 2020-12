Rusza nowe pasmo Polsat Viasat History. "Po prostu historia"

Łukasz Szewczyk

• Polsat Viasat History rozpoczyna emisję nowego pasma "Po prostu historia". Co tydzień pojawi się inny wiodący temat, w ramach którego nadawca zaprezentuje premierowe serie oraz filmy dokumentalne.

• Głównymi blokami tematycznymi będą: wojna, tajemnice, świat starożytny oraz królowie i władcy.

"II wojna światowa: wyścig do zwycięstwa" / Fot. Polsat Viasat History

Cykl "Po prostu historia" otworzyz nowym, sześcioodcinkowym serialem dokumentalnym, którego premiera będzie miała miejsce już dziś, w poniedziałek 7 grudnia o godz. 20:50. Ta fascynująca seria ukazuje jak i dlaczego powstał centralny sojusz między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim, który doprowadził do II wojny światowej. Każdy odcinek przedstawi dogłębną analizę wyścigu do ostatecznego zwycięstwa i powojennej dominacji, aż do dnia zakończenia wojny w Europie 8 maja 1945 r. Poznamy również dzieje rywalizacji i sporów pomiędzy przywódcami: Winstonem Churchillem, Franklinem D. Rooseveltem oraz Józefem Stalinem. Mając na uwadze, że każdy członek Wielkiej Trójki starał się narzucić pozostałym swoją wolę, rozstrzygnąć konflikt na własną korzyść i realizować swoją ideologię w powojennej Europie.14 grudnia rozpocznie się. O godz. 20:20 zostanie zaprezentowany wyjątkowy dokument. Podobnie jak Arka Przymierza i Święty Graal - Święta Włócznia jest jedną ze świętych relikwii chrześcijaństwa. Wspominana w Ewangelii wg św. Jana znana jest jako broń użyta przez rzymskiego legionistę Longina do przebicia boku Chrystusa po jego ukrzyżowaniu. Z rany sączyły się "krew i woda", dlatego to zjawisko uważane jest za cud. Sama włócznia stała się jedną z najbardziej pożądanych relikwii Męki Pańskiej. Według legendy kto ją posiada, staje się niepokonany i zdolny do rządzenia światem. Włócznia była poszukiwana przez wielu przywódców: Konstantyna Wielkiego, Napoleona, Barbarossę czy Hitlera... Autorzy filmu zabiorą nas w podróż od Jerozolimy po Paryż i Wiedeń, pokazując najnowsze badania naukowe i historyczne, dzięki którym poznamy niesamowitą historię tego artefaktu.Kolejny tydzień cyklubędzie poświęcony starożytnemu światu i rozpocznie się 21 grudnia. Premierowy dokumentzostanie wyemitowany o godz. 19:40. Wiele tajemnic Azteków spoczywa pod ziemią w stolicy Meksyku. Dziś archeolodzy są w stanie dotrzeć głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, aby dowiedzieć się więcej na temat tego ludu indiańskiego i jak powstało ich niezwykłe imperium. Naukowcy wykorzystają oszałamiające obrazy CGI, unikalny dostęp do trwających nowych wykopalisk i dokonają pionierskiego eksperymentu, aby zbudować replikę piramidy Azteków na meksykańskiej wsi. Ciekawą propozycją jest również film dokumentalny. Nekropolia skrywa w sobie jedną z najbardziej fascynujących tajemnic starożytnego Egiptu, którą postanowiła odkryć misja archeologiczna przy wykorzystaniu najnowszych technologii. W Sakkarze (ok. 30 km na południe od Kairu) mieści się niezwykły grobowiec - piramida faraona Pepiego II, ze ścianami pokrytymi hieroglifami. Niewielu o niej słyszało, ponieważ jest zamknięta dla zwiedzających, a jednak to właśnie jej - spośród wszystkich obecnie znanych piramid - poświęcono najwięcej tekstów naukowych. Po raz pierwszy od 90 lat uczestnicy międzynarodowej misji archeologicznej w Sakkarze otworzą i przeanalizują ten niezwykły grobowiec. Premiera w poniedziałek 21 grudnia o godz. 20:45.Tego samego dnia o godz. 21:50 premierę będzie miał czteroodcinkowy dokument. Znakomity międzynarodowy zespół naukowców przeprowadzi podwójne skanowanie Nilu - z powietrza oraz przez głębinę rzeki. Seria odsłoni podróż w czasie trwającą 5000 lat z wykorzystaniem najnowszych technik archeologicznych.W tygodniu poświęconemu "zobaczymy również niezwykłą serię dokumentalną, w środę 23 grudnia o godz. 20:40. Cztery odcinki ukażą legendarne miasta: Ateny, Aleksandrię, Tikal i Rzym, a także niektóre z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych na świecie. Te niezwykłe miasta, zbudowane jako świątynie wiedzy, szybko stały się tętniącymi życiem centrami starożytnego świata. Znakomite cyfrowe rekonstrukcje w połączeniu ze współczesnymi materiałami filmowymi i wyjaśnieniami najlepszych ekspertów rzucą nowe światło na te skarby architektury i dawne cywilizacje (od V w. p.n.e. do Cesarstwa Rzymskiego), które położyły fundamenty pod współczesny świat.Zakończeniem cyklu "Po prostu historia" jest cyklz premierowym dokumentem "Wersal: pałac Króla Słońce". Przyjrzymy się postaci Ludwika XIV i jego determinacji w budowie największego pałacu jego czasów. Matematycy, geodeci, astronomowie, inżynierowie, agronomowie i hydraulicy musieliby się bardzo wykazać, chcąc spełnić najśmielsze wymagania Króla Słońca. Co by wymyślili i czy budowa zakończyłaby się powodzeniem? Dowiemy się tego w poniedziałek 28 grudnia o godz. 20:40.Polsat Viasat History zaprasza na pasmo programowe "Po prostu historia". Emisja rozpocznie się dziś, czyli 7 grudnia, codziennie od godz.17:30 nowe programy tematyczne, w tym ekskluzywne premiery miesiąca.