Państwowa spółka PKN Orlen przejmuje wydawcę lokalnej prasy Polska Press

• Spółka PKN Orlen poinformowała o przejęciu wydawnictwa Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group.

• Uzupełnienie portfolio mediowego PKN Orlen o podmiot zarządzający prasą drukowaną i mediami cyfrowymi, ma umożliwić stworzenie kompleksowej oferty w obszarze reklamy.

- mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.Zgodnie ze strategią PKN ORLEN do 2030 roku chce rozwijać sprzedaż detaliczną poprzez rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji, ekspansję sieci punktów odbioru paczek, digitalizację formatów sprzedaży oraz budowę platformy e-commerce w oparciu o sieć RUCH. Pozyskanie Polska Press wpisuje się w założenia tej strategii w szczególności w zakresie budowy zintegrowanej platformy usług cyfrowych w oparciu o bazę klientów. Działania te mają przyczynić się do wzmocnienia relacji z klientami oraz przełożyć się na zwiększenie zysków osiąganych przez koncern.PKN ORLEN przejmuje jednego z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł.. Portfolio Grupy to także 500 witryn online, co czyni ją liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Na przestrzeni ostatnich lat, liczba unikalnych użytkowników Polska Press wykazuje tendencję wzrostową, rosnąc w samym listopadzie 2020 r. 45 proc. rok do roku. Patrząc z perspektywy pojedynczych witryn, największą liczbę realnych użytkowników na poziomie 10,4 mln posiada naszemiasto.pl.Nowy właściciel zapowiada, że rozbuduje narzędzia big data w oparciu o zasoby Polska Press, ORLEN VITAY, Stop Cafe, ale też Grupę Energa czy RUCH. Polska Press posiada bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07% użytkowników internetu w całej Polsce. Dzięki temu w ramach Grupy ORLEN możliwe będzie utworzenie nowych modeli biznesowych, które pozwolą na lepsze pokrycie geograficzne oraz dopasowanie oferty dla docelowej grupy klientów. Jak przekonuje Oralen, tworzenie wewnętrznych baz danych to kluczowy trend na rynku reklamy, ale również sprzedaży detalicznej.Włączenie do portfolio usług podmiotu mediowego w ma rozszerzyć ofertę Grupy ORLEN w obszarze reklamy dla klientów zewnętrznych. Akwizycja grupy mediowej, oferującej usługi reklamowe w prasie drukowanej i segmencie online, ma przyczynić się do wygenerowania dodatkowych oszczędności z tytułu zakupu reklam.