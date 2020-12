Onet pokaże nowy film dokumentalny Tomasza Sekielskiego "Rok we mgle"

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (10 grudnia 2020 roku) na Onet.pl będzie można obejrzeć film dokumentalny autorstwa Tomasza Sekielskiego - "Rok we mgle".

• Film pokazuje zarządzanie pandemią w Polsce i jest podsumowaniem działań podjętych w ciągu minionego roku.

"Rok we mgle" Tomasza Sekielskiego jest przejmującą historią opowiadaną przez dziennikarzy Onetu, którzy w ciągu roku codziennie relacjonowali przebieg epidemii oraz ujawniali afery i nieprawidłowości w działaniu władz. Głos w sprawie zabiera także ekspert, wirusolog. W filmie występują: Agnieszka Sztyler-Turovsky, Edyta Żemła, Karol Kosiorowski, Andrzej Stankiewicz, Marcin Wyrwał oraz dr Tomasz Dzieciątkowski.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu.53-minutowy dokument "Rok we mgle" pokazuje rok epidemii, która zmieniła świat i wywróciła nasze życie do góry nogami. Zaczęło się w chińskim Wuhan, gdzie 10 grudnia zdiagnozowano tzw. pacjenta zero. Z Chin zabójczy wirus SARS-CoV-2 bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały świat. Kolejne państwa często po omacku, jak we mgle, szukały recepty na walkę z pandemią. W tym czasie polskie władze bagatelizowały problem i zagrożenie. Mimo wielu zapewnień i kolejnych deklaracji szybko okazało się, że Polska była kompletnie nieprzygotowana na to, co się stało. "Rok we mgle" to podsumowanie tego, jak Polska walczyła i walczy z pandemią koronawirusa.