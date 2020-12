Telewizyjna premiera filmu "Zenek" w Nowy Rok na antenie TVP1

Łukasz Szewczyk

• Noworoczna niespodzianka telewizyjnej Jedynki - premiera filmu "Zenek"

• Jest to fabularna historia jednej z największych gwiazd muzyki disco polo

Oficjalny plakat filmu "Zenek"

Inspiracją do filmu stała się biografia Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnił swoje wielkie marzenie, by dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Film ukazuje drogę Martyniuka do ogromnego sukcesu, który osiągnął dzięki uporowi i ciężkiej pracy, zyskując miano króla muzyki disco polo."Zenek" pokazuje postać Zenona Martyniuka, który już jako nastolatek zakochany był w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspierał go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki jego zaangażowaniu Zenon Martyniuk po raz pierwszy stanął przed publicznością, to on był jego nauczycielem, który udzielał mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwijał jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk ukształtowały jego muzyczny styl.W tytułową rolę "Zenka" wcieliło się dwóch aktorów. Jakub Zając (młody Florian ze "Stulecia Winnych") zagrał piosenkarza z początków jego kariery w latach 80-tych. Krzysztof Czeczot ("80 milionów", "Dziewczyny ze Lwowa", "Pitbull") zagrał rolę Zenka dojrzałego, osiągającego spektakularne sukcesy na scenie disco polo.W pozostałych rolach wystąpiła plejada znakomitych aktorów: Klara Bielawka (żona Danuta), Agnieszka Suchora i Roman Gancarczyk (rodzice Zenka), Jan Frycz (ojciec Danusi), Piotr Cyrwus, Magdalena Berus, Andrzej Andrzejewski oraz Karol Dziuba. Gościnnie towarzyszą im gwiazdy muzyki disco lat 80-tych: autor przeboju "Never ending story" - Limahl oraz John McInerney, wokalista grupy Bad Boys Blue.Zdjęcia do filmu powstawały głównie na Podlasiu: w Bielsku Podlaskim oraz rodzinnej miejscowości Martyniuka - Gredelach.