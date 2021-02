"Love Island. Wyspa miłości" powraca. Premiera trzeciego sezonu w Polsacie. Sporo zmian

Łukasz Szewczyk

• Najgorętsze randkowe reality show w historii telewizji "Love Island. Wyspa miłości". powróci na antenę Polsatu i serwisu ipla.tv 28 lutego 2021 roku.

• Program ponownie poprowadzi Karolina Gilon.

Po sukcesie dwóch poprzednich edycji "Love Island. Wyspa miłości" lubiany przez widzów format powraca i to szybciej niż dotychczas. Jak zapowiada nadawca, ta edycja będzie inna niż poprzednie. Nowe gry, nowe zadania dla uczestników - to zaledwie mała cząstka zmian, jakie przygotowano dla uczestników oraz widzówGłówne zasady programu pozostają bez zmian. Spragnieni miłosnych uniesień ochotnicy wylatują do słonecznej Hiszpanii. W luksusowej willi zamieszka dziesiątka młodych, atrakcyjnych, wysportowanych singli w wieku od 18 do 35 lat - pięć kobiet i pięciu mężczyzn. W trwających 6 tygodni randkowych podbojach uczestnicy już pierwszego dnia łączą się w pary, bazując jedynie na pierwszym wrażeniu. W willi regularnie pojawiać się będą nowi mieszkańcy, których obecność wywoła spore zamieszanie. Nikt z mieszkańców nie może spać spokojnie, bowiem niespodziewane przeparowania zmieniają układ sił na Wyspie miłości. To właśnie wtedy w "kręgu ognia" uczestnicy decydują, czy chcą pozostać z aktualnym partnerem, czy może chcą spróbować stworzyć związek z kimś innym. Osoba bez pary opuszcza program. Istotnym elementem programu jest aktywny udział w grach i zabawach, które pomogą uczestnikom lepiej poznać resztę Islandersów, a także siebie nawzajem. Mieszkańcy willi są pozbawieni telefonów, dostępu do internetu, a niemal 50 kamer nieustannie śledzi każdy ich ruch. W finale o zwycięstwo walczą trzy pary, które zaskarbiły sobie największą sympatię widzów. Zwycięża jedna para, która decyduje czy wybiera miłość, czy pieniądze. A jest o co walczyć! Nagrodą główną w programie jest 100 tysięcy złotych.Premierowy odcinek 3. edycji "Love Island. Wyspa miłości" Polsat pokaże w niedzielę, 28 lutego, o godzinie 20:00. Emisje kolejnych odcinków show, podobnie jak w poprzedniej edycji, zaplanowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv."Love Island. Wyspa miłości" to interaktywne reality show, w którym widzowie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mają wpływ na rozwój wydarzeń w willi. Decydują o losach uczestników, np. którzy Islandersi powinni pójść na randkę, albo wskazują kto powinien opuścić program. Użytkownicy mają również dostęp do ekskluzywnych materiałów, niepublikowanych treści i ciekawostek o swoich ulubionych uczestnikach. Nieodłącznym elementem "Love Island. Wyspa miłości" są, cieszące się sporym zaangażowaniem użytkowników, social media programu.