"Nierealne". W kwietniu premiera nowego serialu HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy, sześcioodcinkowy serial obyczajowy HBO Nierealne (The Nevers) zadebiutuje w kwietniu w HBO i HBO GO.

Nowy serial HBO "Nierealne" / Fot. HBO

Nowy serial HBO "Nierealne" / Fot. HBO

Nowy serial HBO "Nierealne" / Fot. HBO

Akcja serialu osadzona jest w Londynie w ostatnich latach panowania królowej Wiktorii. W mieście roi się od ludzi, głównie kobiet, które nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Niektóre z nich odczytywać można jako czarujące, inne wręcz niepokojące. W grupie tej są Amalia True (Laura Donnelly), tajemnicza, szybka i waleczna wdowa, oraz Penance Adair (Ann Skelly), błyskotliwa młoda wynalazczyni. Obie stają się przywódczyniami tej nowej społeczności, ludzi do tej pory żyjących na marginesie, jednocześnie tworząc dla nich dom i walcząc z... cóż, właściwie z wszystkimi. Wszystko po to, aby znaleźć miejsce dla tych, których historia nie miała prawa się wydarzyć.W serialu występują również: Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost oraz Ben Chaplin.Twórcą i producentem wykonawczym serialu "Nierealne" (The Nevers) jest Joss Whedon. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią: Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson oraz Philippa Goslett.