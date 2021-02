Polska wersja randkowego show "Magia nagości" wiosną w Zoom TV. Ruszają castingi

Łukasz Szewczyk

• Zoom TV rozpoczął poszukiwania uczestników pierwszej polskiej edycji popularnego show randkowego "Magia nagości".

• Premierę programu w Zoom TV zaplanowano na wiosnę 2021 roku.

Współczesne randkowanie to złożony proces. Na decyzję o wyborze partnera wpływa dziś nie tylko nasz styl ubierania się czy wykonywany zawód, ale również to, jak prezentujemy się online. Podrasowane profile, zdjęcia z filtrem czy biustonosze uwydatniające piersi to norma w serwisach randkowych. A gdyby tak zrezygnować z wytworów cywilizacji i wrócić do korzeni?"Magia nagości. Polska" to show randkowy, którego uczestnicy wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę jedynie na podstawie ich... nagich ciał. Program jest swoistym eksperymentem telewizyjnym, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wybór partnera lub partnerki wyłącznie w oparciu o cechy fizyczne determinuje na przykład powodzenie związku. "Magia nagości. Polska" to naga prawda o randkach.- mówi Rafał Freyer, Dyrektor Programowy Zoom TV.Show Magia nagości. Polska jest oparty na brytyjskim formacie Naked Attraction produkcji Studia Lambert, które jest częścią All3Media. Umowa została zawarta z All3Media International.Program cieszy się dużą popularnością wśród widzów w innych krajach. Oprócz Polski format sprzedano już do takich państw, jak Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja i Włochy. Od marca 2019 roku zagraniczne edycje "Magii nagości" emituje również Zoom TV. Dotychczas kanał zaprezentował widzom odcinki edycji brytyjskiej, duńskiej i niemieckiej, na swoją premierę w Zoom TV czeka wersja fińska. W paśmie emisji w Zoom TV program uzyskuje średnio 30 tys. widzów (AMR, All 16-49) i 1,3% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49). Najpopularniejsze odcinki przyciągają ponad 100 tys. widzów i dają stacji 4% udziału w rynku.Zoom TV wyprodukuje dwanaście 45-minutowych odcinków programu. Zlecenie zrealizuje spółka Jake Vision.