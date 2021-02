Australian Open na żywo tylko w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

W Melbourne zobaczymy trójkę polskich singlistów - Huberta Hurkacza, Kamila Majchrzaka i Igę Świątek. Eurosport 1 i Eurosport 2 pokażą na żywo wszystkie najważniejsze mecze Australian Open, w tym spotkania Polaków. Każdy mecz pierwszego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema dostępny będzie na żywo i na żądanie w Eurosport Playerze.Widzowie będą mogli usłyszeć doświadczonych komentatorów Eurosportu między innymi Karola Stopę, Witolda Domańskiego, Joannę Sakowicz-Kostecką, Dawida Olejniczaka, Michała Przysiężnego, Tomasza Wiktorowskiego, Marka Furjana, Macieja Synówkę i Lecha Sidora. Do zespołu komentatorskiego na Australian Open dołączą Dawid Celt oraz Gabriela Załoga, sędzia międzynarodowa, która sędziowała między innymi ćwierćfinały Roland-Garros i US Open oraz igrzysk olimpijskich.Eurosport przyzwyczaił widzów do wielkich tenisowych sław w gronie ekspertów. Podczas Australian Open kibice będą mogli usłyszeć analizy Barbary Schett i Matsa Wilandera w programie "Gem, Schett & Mats". Ponownie wykorzystana zostanie w nim technologia Cube umożliwiająca teleportację zawodniczek i zawodników. W wirtualnym studiu zobaczymy również Justine Henin, Borisa Beckera, Aleksa Corretję i Robertę Vinci. W decydujących momentach turnieju do zespołu Eurosportu dołączy Tim Henman. Nowością w ofercie stacji będzie program prowadzony przez Mischę Zvereva, starszego brata finalisty ostatniego US Open. Niemiec odkryje przed widzami tajniki Melbourne.W poniedziałek, w dniu otwarcia Australian Open, na antenie Eurosportu premierę będzie miała seria dokumentalna pod tytułem Trailblazers, opowiadająca o ikonach światowego sportu. W pierwszym odcinku widzowie poznają drogę Sereny Williams do zostania jedną z najwybitniejszych tenisistek w historii.