Super Bowl 2021 na żywo w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• TVP Sport pokaże finałowy mecz o mistrzostwo National Football League.

• W tegorocznym Super Bowl zmierzą się Kansas City Chiefs z Tampa Bay Buccaneers

- powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.To będzie 55. Super Bowl w historii National Football League. Tym razem na stadioniew Tampie na Florydzie zmierzą się obrońcy tytułu Kansas City Chiefs oraz gospodarze Tampa Bay Buccaneers. Dla Chiefs to szansa na trzeci tytuł w historii tych rozgrywek, z kolei Buccaneers triumfowali dotąd w Super Bowl tylko raz (2003), kiedy w finale pokonali Oakland Raiders z Polakiem Sebastianem Janikowskim w składzie. W składzie Buccaneers jest Tom Brady. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii NFL - 6-krotnie wygrał Super Bowl, cztery razy zdobył tytuł MVP (najbardziej wartościowy gracz).Transmisja w TVP Sport rozpocznie się w niedzielę (7 lutego 2021 roku) o godzinie 23.35 studiem, którego gospodarzem będzie Maciej Kurzajewski. Mecz skomentują: Jakub Kazula i Piotr Bera. Super Bowl będzie można także oglądać na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej.Jak zawsze Super Bowl to nie tylko zmagania sportowe, lecz także wielkie wydarzenie medialne. W tym roku podczas Halftime Show widzowie zobaczą występ "The Weeknd". Jeden z najpopularniejszych artystów w USA, który jest laureatem trzech statuetek Grammyi dziewięciu Juno Awards zaprezentuje mieszankę swoich największych przebojów.W poprzednich latach w przerwie Super Bowl występowali między innymi: Shakira i Jennifer Lopez, Lady Gaga, Coldplay a nawet Madonna czy The Rolling Stones.W USA na czas Super Bowl zamiera życie na ulicach - transmisję ogląda ok. 100 mln widzów. To także pole do popisu dla reklamodawców i sponsorów, którzy właśnie podczas finału NFL pokazują swoje premierowe spoty. W zeszłym roku za emisję 30-sekundowej reklamy trzeba było zapłacić 5,6 mln dolarów!