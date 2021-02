Nowości Radia Nowy Świat. Lista przebojów, serial interaktywny, profesor Bralczyk i Nogaś z nową audycją

Łukasz Szewczyk

• Nowatorska lista przebojów, cykliczny felieton prof. Jerzego Bralczyka, nowa audycja Michała Nogasia oraz serial dla i o Patronach - to tylko niektóre z propozycji, które zagoszczą na antenie Radia Nowy Świat.

Główna zmiana w ramówce Radia Nowy Śwoat nastąpi w najbliższy wtorek - 9 lutego. Na antenie pojawi się zapowiedziana na początku stycznia audycja:. -- zachęca Magda Jethon w porannej audycji Wojciecha Manna. -- dodaje.Na swoje ulubione utwory, co tydzień prezentowane słuchaczom, będą mogli głosować tylko Patroni radia. Pierwsze wydanie listy już w najbliższy wtorek (9 lutego) o godzinie 22:00. Prowadzący zaprezentują wybrane przeboje aż z dwunastu krajów.To nie koniec muzycznych nowości na antenie Radia Nowy Świat. 17 lutego ze swoją autorską audycją muzyczną wystartuje. -- mówi Michał Nogaś.Radio Nowy Świat z założenia jest interaktywną stacją, stąd pomysł na włączenie Patronów w antenę. Rusza zupełnie nowy projekt pod tytułem. To zupełnie nowa forma radiowego serialu, do którego tytuł zaproponowali sami Patroni. Swoich sił przed mikrofonem będzie mógł spróbować każdy z nich. -- zachęca Magda Jethon. Nad projektem czuwać będzie Ada Bąkowska, która wybierze najciekawsze propozycje. To nie jedyne działania z Patronami. Od piątku na antenie usłyszeć można pierwsze w historii spoty promocyjne nagrane właśnie przez Patronów z ich własnej inicjatywy. Radio otrzymało ich tak wiele, że prezentowane będą przez cały tydzień.I ostatnia z ogłaszanych, ale szczególnie ważna informacja. Na antenie Radia Nowy Świat cyklicznie będzie pojawiał się. Pięknej polszczyzny w jego wydaniu będzie można posłuchać w każdy piątek w ostatniej godzinie "Porannej Manny", między 9.00 a 10.00.