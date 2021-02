Każda konkurencja mistrzostw świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (8 lutego 2021 roku) w Cortina d'Ampezzo rozpoczną się mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim z udziałem Maryny Gąsienicy-Daniel.

• Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże każdą konkurencję podczas najważniejszej imprezy sezonu

Przez blisko dwa tygodnie najlepsze alpejki i najlepsi alpejczycy świata będą rywalizować w Cortina d'Ampezzo o medale mistrzostw świata. Polscy kibice mogą wiązać duże nadzieje ze startami Maryny Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę. W ostatnich miesiącach kilka razy zajęła miejsca w okolicach pierwszej dziesiątki Pucharu Świata, przede wszystkim w gigancie. Ta konkurencja zostanie rozegrana 18 lutego. Wcześniej widzowie Eurosportu obejrzą walkę o medale w kombinacji, supergigancie, zjeździe, gigancie równoległym i drużynowym slalomie równoległym. Na zakończenie mistrzostw - 20 i 21 lutego - rozegrane zostaną slalomy.Eurosport jako jedyna stacja w Polsce pokaże każdą konkurencję. Rywalizację komentować będą Marcin Szafrański, Witold Domański, Paweł Sołtys i Dariusz Urbranowicz. Wszystkie transmisje będą dostępne również w Eurosport Playerze.Plan transmisji:Poniedziałek (8 lutego)• godz. 11:00, supergigant do kombinacji kobiet, Eurosport 2• godz. 14:30, slalom do kombinacji kobiet, Eurosport 1Wtorek (9 lutego)• godz. 10:30, supergigant kobiet, Eurosport 2• godz. 12:50, supergigant mężczyzn, Eurosport 2Środa (10 lutego)• godz. 10:00, supergigant do kombinacji mężczyzn (Eurosport 2)• godz. 13:20, slalom do kombinacji mężczyzn (Eurosport 2)Sobota (13 lutego):• godz. 11:00, zjazd kobiet (Eurosport 2)Niedziela (14 lutego):• godz. 10:50, zjazd mężczyzn (Eurosport 2)Wtorek (16 lutego):• godz. 13:45, gigant równoległy kobiet i mężczyzn (Eurosport 1)Środa (17 lutego):• godz. 12:30, drużynowy slalom równoległy (Eurosport 1)Czwartek (18 lutego):• godz. 9:50, gigant kobiet, 1. przejazd (Eurosport 2)• godz. 13:20, gigant kobiet, 2. przejazd (Eurosport 1)Piątek (19 lutego):• godz. 9:50, gigant mężczyzn, 1. przejazd (Eurosport 2)• godz. 13:20, gigant mężczyzn, 2. przejazd (Eurosport 1)Sobota (20 lutego):• godz. 9:50, slalom kobiet, 1. przejazd (Eurosport 2)• godz. 13:20, slalom kobiet, 2. przejazd (Eurosport 1)Niedziela (21 lutego):• godz. 9:50, slalom mężczyzn, 1. przejazd (Eurosport 2)• godz. 13:00, slalom mężczyzn, 2. przejazd (Eurosport 1)