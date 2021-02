Weekendowe nowości TVP VOD. Kino azjatyckie, "Żelazna dama", "Asystentki"

Łukasz Szewczyk

• Nowości weekendowe TVP VOD

• Wśród propozycji m.in. kolekca kina azjatyckiego, filmów biograficznych o Edwardzie Snowdenie i Margaret Thatcher, doskonale przyjętej "Asystentki", a także produkcji "W cieniu drzewa" czy "Kamper"

W Azjatycki czwartek obsypane nagrodami "Kłamstewko", w którym rodzina decyduje się na ukrycie przed ukochaną babcią jej bardzo złego stanu zdrowia. Błyskawicznie zorganizowany zjazd rodzinny staje się nie lada wyzwaniem. Pełna humoru, sprawnie opowiedziana historia o skomplikowanych relacjach rodzinnych, zderzeniu kultury wschodu i zachodu, tradycji i nowoczesności - to propozycja, której nie powinno się przeoczyć. Dla miłośników mocnych wrażeń TVP VOD przygotowała "Drogę samurajów" - inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami opowieść o poświęceniu i honorze. Kiedy w 1855 r. Amerykanie stoją u bram Kraju Kwitnącej Wiśni, japoński władca chcąc lepiej wyszkolić żołnierzy wysyła ich na morderczy maraton. Bieg, który miał być tylko sprawdzianem umiejętności, przemienia się w walkę o przetrwanie.Biograficzny piątek to w TVP VOD kolejna odsłona niezwykłych postaci, które zmieniały bieg historii. Na początek - "Snowden" Olivera Stone'a ze znakomitym Josephem Gordonem - Levitem w roli głównej. Trzymający w napięciu thriller o byłym pracowniku CIA i NSA, który zdemaskował nielegalne podsłuchy i plany inwigilacji społeczeństwa przez rząd Stanów Zjednoczonych i zapłacił za to wysoką cenę...Oskarowa "Żelazna dama" to mistrzowski popis aktorstwa Meryl Streep, która doskonale wcieliła się w rolę Margaret Thatcher - ukazanej jako zmęczona życiem kobieta, dręczona marami przeszłości. Była premier Wielkiej Brytanii rozmawia z nieżyjącym mężem i wspomina błyskotliwą karierę polityczną, a widz zastanawia się - za jaką cenę?"Podły, okrutny, zły" jest zapisem kroniki zbrodni legendarnego seryjnego mordercy Teda Bundy'ego opowiedzianej z perspektywy jego długoletniej dziewczyny Liz Kendall, która nie wierzyła w postawione mu zarzuty. Zac Efron o twarzy niewiniątka, kojarzony przede wszystkim z lekkimi komediami dla nastolatków wiarygodnie oddaje szaleństwo zwodzącego swoje ofiary potwora. Pozycja obowiązkowa.W ramach kolekcji Wolna sobota, TVP VOD udostępni docenioną na festiwalach poruszającą duńsko-islandzko-polską produkcję "W cieniu drzewa". Jakie ludzkie przeżycia stoją za sąsiedzkim konfliktem doprowadzającym do nieoczekiwanych sytuacji, kiedy emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem? Reżyser Hafsteinn Gunnar Sigurðsson stworzył dojrzałe, fascynujące dzieło, trafnie oddające prozę codzienności.Nie można przegapić "Asystentki" - minimalistycznej w prowadzeniu narracji, ale niezwykle przykuwającej produkcji na temat nie tylko mobbingu i zmowy milczenia wokół rozmaitych nadużyć w branży filmowej, ale też samotności w wielkim mieście. W roli głównej -uhonorowana nagrodą Emmy za rolę w serialu "Ozark" Julia Garner. Warto obejrzeć także film "Kamper" - polską produkcję z udziałem Piotra Żurawskiego i Marty Nieradkiewicz. To wnikliwy portret związku współczesnych 30-latków, z szybkimi karierami w branży gier video, stających przed decyzją dalszego wspólnego życia.