Lewandowski kontra Piątek, derby Francji, włoski szlagier - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy weekend lutego ELEVEN SPORTS pokaże hit Bundesligi, w którym Hertha BSC Krzysztofa Piątka podejmie Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego.

• W lidze włoskiej głównym wydarzeniem będzie konfrontacja ekipy Wojciecha Szczęsnego, Ju entusu FC, z silną AS Romą.

• Ekscytująco zapowiada się także starcie Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain, określane jako derby Francji.

W najbliższy weekend oczy kibiców będą zwrócone na Allianz Stadium, gdzie Juventus FC zmierzy się z AS Romą. Stawką starcia włoskich potęg będą bardzo cenne punkty, bo obie drużyny są w ścisłej czołówce Serie A TIM, ale muszą gonić prowadzący w tabeli AC Milan. Zespół z Turynu ma w tym roku na koncie komplet zwycięstw u siebie i liczy na udany rewanż za poprzedni sezon, kiedy w spotkaniach z ekipą z Rzymu zdobył w sumie tylko jedno "oczko". W barwach Starej Damy wiele będzie zależało od Cristiano Ronaldo i. Portugalczyk zrobi wszystko, by umocnić się na pierwszym miejscu w klasyfikacji ligowych strzelców, a Polak spróbuje zneutralizować poczynania Henricha Mychitariana, Borjy Mayorala i Edina Džeko, którzy mieli udział w 35 z 44 goli strzelonych przez Romę w bieżącej kampanii.Trudne zadanie czeka w weekend również innego polskiego bramkarza, Bartłomieja Drągowskiego. Jego ACF Fiorentina podejmie na Stadio Artemio Franchi zajmujący drugie miejsce w tabeli Inter Mediolan. Były golkiper Jagiellonii Białystok musi uważać szczególnie na Romelu Lukaku i Lautaro Martíneza, najskuteczniejszy obecnie duet we Włoszech. Gospodarze postarają się o pierwszą wygraną z Interem od dziewięciu spotkań. Natomiast dla gości z Mediolanu ten mecz jest szansą na czwarty ligowy występ z rzędu bez porażki i straty bramki.Mecze Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain są określane jako Derby Francji i należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu ligowego w Europie. Rywalizacja tych klubów ma podłoże zarówno sportowe, jak i społeczne, dzięki czemu wzbudza wielkie emocje. Ich najbliższe starcie zapowiada się szczególnie ciekawie, bo oba zespoły chcą wzmocnić swoją pozycję w walce o najwyższe cele. Kibice z uwagą będą obserwować grę nowego napastnika OM,, który zanotuje debiut na słynnym Stade Vélodrome. W minioną środę Polak zdobył swoją pierwszą bramkę w Ligue 1 Uber Eats i jeśli w konfrontacji z mistrzem Francji ponownie wpisze się na listę strzelców, to bardzo szybko zaskarbi sobie sympatię wymagających fanów z Marsylii. Czy Milik przyczyni się do wygranej swojej drużyny? A może górą będą Neymar, Mbappé i spółka?i jego Bayern Monachium rozpoczną nowy miesiąc od wyjazdowego starcia z Herthą BSC. Zespół z Bawarii utrzymuje fantastyczną formę, ale musi mieć się na baczności, bo berlińczycy zatrzymali już w tym sezonie m.in. Bayer 04 Leverkusen i Borussię Mönchengladbach. Na Stadionie Olimpijskim dojdzie do snajperskiego pojedynku "Lewego" z. As Bayernu trafiał do siatki w każdym z ostatnich dziewięciu spotkań ligowych, więc obrońców Herthy może czekać sporo pracy. Natomiast Piątek przed tygodniem wpisał się na listę strzelców w starciu z Eintrachtem Frankfurt potwierdzając, że powoli odzyskuje wysoką skuteczność. Trafienie w prestiżowej rywalizacji z liderem Bundesligi znacznie wzmocniłoby jego morale i pozycję w drużynie.Do polskiej konfrontacji dojdzie również na WWK-Arena, gdzie FC Augsburgpodejmie ekipę, VfL Wolfsburg. Po kilku niedawnych porażkach gospodarze niebezpiecznie zbliżyli się do strefy spadkowej i znajdują się pod dużą presją. O sukces będzie im trudno tym bardziej, że Wilki wygrały trzy spotkania z rzędu bez straty gola i awansowały na trzecie miejsce w tabeli. Głównym wyzwaniem dla Gikiewicza i Gumnego będzie powstrzymanie Wouta Weghorsta. Snajper Wolfsburga prezentuje się w bieżących rozgrywkach wybornie i jest w czołówce ligowych strzelców. Jak polski bramkarz i obrońca wypadną na jego tle?FC Barcelona wygrała pięć ligowych meczów z rzędu i awansowała na drugie miejsce w tabeli LaLiga Santander. W 22. kolejce Blaugrana zmierzy się na wyjeździe z nieprzewidywalnym Realem Betis. W sześciu ostatnich starciach tych drużyn padły łącznie aż 34 bramki, więc kibice mogą spodziewać się ofensywnej gry i strzeleckich popisów. Barça musi odrabiać straty do lidera, Atlético Madryt, a to oznacza, że nie może sobie pozwolić na wpadkę. Fani klubu z Katalonii liczą przede wszystkim na Leo Messiego i Antoine'a Griezmanna, którzy są obecnie w świetnej formie. Na Estadio Benito Villamarín o komplet punktów nie będzie jednak łatwo, bo Betis od początku stycznia jest niepokonany we wszystkich rozgrywkach i systematycznie pnie się w ligowej tabeli.W innym ciekawym meczu Sevilla FC podejmie Getafe CF. W barwach gospodarzy będzie można zobaczyć Youssefa En-Nesyriego, który jest odkryciem bieżącego sezonu. Marokański snajper w 2021 roku strzelił już siedem goli, co jest najlepszym wynikiem biorąc pod uwagę pięć najlepszych lig świata. Tym razem 23-latek wspólnie z kolegami postara się sforsować defensywę Getafe, która jest najmocniejszą formacją tego zespołu. Goście przystąpią do tej rywalizacji bardzo zmotywowani, bo ostatnio zaliczyli kilka potknięć, a chcą pozostać w grze o awans do europejskich pucharów.W ten weekend liga portugalska dotrze do półmetka sezonu 2020/21. W najważniejszym meczu zajmująca trzecie miejsce w tabeli SC Braga zagra na własnym stadionie z drugim FC Porto. Gospodarze wygrali wszystkie ligowe spotkania od połowy października i stracili w nich łącznie tylko dwie bramki. Tym razem zostaną wystawieni na poważną próbę, bo broniące mistrzostwa kraju Porto również pozostaje niepokonane od trzech miesięcy i jest najskuteczniejszą ekipą w Liga NOS. Dla gości to starcie także będzie wyzwaniem, bo ich trzy ostatnie wyprawy na Estádio Municipal de Braga skończyły się niespodziewanymi porażkami. W przełamaniu niekorzystnej serii mają im pomóc Moussa Marega, Luis Díaz i Mehdi Taremi, którzy w tym sezonie zgromadzili w sumie 17 goli i 13 asyst. Czy to groźne trio odegra kluczową rolę w najbliższej konfrontacji?Plan transmisji:Piątek (5 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:V (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut• 19:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (6 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:55 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Antoni Partum, Mateusz Janiak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (7 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Antoni Partum• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowskistudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 21:40 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: do potwierdzenia• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (8 lutego):• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: do potwierdzenia• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: do potwierdzenia