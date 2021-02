Mecze na szczycie w Premier League, Ligue 1 i Ekstraklasie - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Pierwszy weekend lutego będzie obfity w piłkarskie emocje na antenie Canal+ Sport

• W hicie kolejki Premier League spotkają się ze sobą Liverpool oraz Manchester City. Z Ligue 1 Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem w składzie spróbuje pokonać Paris Saint-Germain

• Szczególną uwagę warto też zwrócić na PKO Bank Polski Ekstraklasę, gdzie Legia Warszawa zagra z Rakowem Częstochowa

W poprzedni weekend do gry wróciła PKO Bank Polski. W pierwszej kolejce w tym roku dwie pierwsze drużyny w tabeli przegrały swoje spotkania. Teraz zarówno Legia Warszawa, jak i Raków Częstochowa muszą gonić szczecińską Pogoń. Ostatni pojedynek, na stadionie Rakowa wygrali legioniści, a kluczową postacią w wygranej 2:1 był Tomas Pekhart, strzelec dwóch goli. "Mecz na szczycie" PKO Bank Polski Ekstraklasy startuje w sobotę, 6 lutego o godzinie 19:30. Komentować to spotkanie w Canal+ Sport będą Przemysław Pełka oraz Tomasz Wieszczycki.W poprzednim sezoniemecze Liverpoolu z Manchesterem City były spotkaniami mistrza i wicemistrza Anglii. W tym roku sytuacja jest zupełnie inna. Piłkarze Jurgena Kloppa w styczniu wpadli w kryzys, przez co zajmują dopiero czwarte miejsce w ligowej stawce. "The Citizens" wykorzystali niedyspozycję swojego największego rywala i zajmuje pierwszą pozycję w tabeli. W niedzielę, o 17:25 "The Reds" będą mogli zbliżyć się do drużyny Pepa Guardioli. Potrzebują jednak do tego zwycięstwa. Spotkanie na antenie Canal+ Sport skomentują Andrzej Twarowski oraz Rafał Nahorny.Emocji nie zabraknie wUber Eats. We francuskim klasyku zmierzą się dwie, uznane na europejskich salonach, firmy - Olympique Marsylia oraz Paris Saint-Germain. Szczególną motywację do dobrego wyniku będą mieli marsylczycy. Drużyna Arkadiusza Milika nie wygrała aż czterech ostatnich spotkań w lidze francuskiej, a jej trener Andre Villas-Boas rozstał się z drużyną. Mecz Marsylii z paryżanami już od 20:55 w Canal+ Sport, a komentować go będą Tomasz Smokowski oraz Marek Jóźwiak.Nie zabraknie również magazynów piłkarskich. W sobotę tuż po meczu Legia - Raków Michał Wodziński zaprosi naw nowej, odświeżonej formule. Nie zabraknie skrótów piątkowych i sobotnich spotkań oraz relacji od korespondentów z miast PKO Bank Polski Ekstraklasy. Niedzielę w Canal+ Sport będzie można rozpocząć od. O 10:00 najważniejsze tematy mijającego tygodnia w piłce nożnej omówi ze swoimi gośćmi Daria Kabała-Malarz. O 19:30 w Canal+ Sport rozpocznie się drugi w tym roku magazyn, w którym Bartosz Gleń oraz Krzysztof Marciniak podsumują 16. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy.Plan transmisji:Piątek (5 lutego)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+))komentarz: Rafał Wolski, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 23.00 NBA:(Canal+ Sport 2)• 23.00- serwis informacyjny (nSport+)Sobota (6 lutego):• 08.30 Tenis: Turniej Gippsland Trophy - mecz finałowy (Canal+ Sport)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 13:55 Futsal :(nSport)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marek Jóźwiak• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Edward Durda, Maciej Murawski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+ / Canal+ Family)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Jarosław Koliński• 18:25 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Now)komentarz: Rafał Wolski, Leszek Orłowski• 18:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Marek Bojanowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 20:55 Liga ACB:(nSport+)• 22:00w odświeżonej formie (Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 23.00- serwis informacyjny (nSport+)Niedziela (7 lutego):• 01.00 Tenis: Turniej Gippsland Trophy - mecz finałowy (Canal+ Sport)• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak• 20:10 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Piotr Glamowski, Przemysław Rudzki• 20:25 NBA:(Canal+ Sport 2)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00- serwis informacyjny (nSport+)Poniedziałek (8 grudnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkał• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski