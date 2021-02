"Dżentelmeni", "Profesor i szaleniec", "Projekt Larson" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Dżentelmeni", "Profesor i szaleniec" , "Śnieżna paczka", "Projekt Larson", "Rosyjski młokos"

W piątekkontynuuje emisję serialu(5 lutego). Berlin, lato 1946 roku. Zrujnowane wojną miasto pogrąża się w kryzysie, a przestępcza działalność kwitnie. W stolicy zjawia się amerykański policjant Max McLaughlin (Taylor Kitsch). Mężczyzna ma pomóc w zaprowadzeniu porządku. Wspiera go w tym miejscowa policjantka, Elsie Garten (Nina Hoss). By przywrócić miastu spokój, muszą zmierzyć się ze sprawującym władzę w półświatku gangsterem o pseudonimie Engelmacher (Sebastian Koch). Nie tylko jednak zawodowe obowiązki przywiodły Maxa do Berlina. Ma nadzieję odnaleźć swojego zaginionego brata (Logan Marshall-Green). Moritz na własną rękę postanowił rozprawić się z ocalałymi nazistami i przepadł bez wieści. Max liczy na pomoc konsula, Toma Franklina (Michael C. Hall). Stróż prawa nie zdaje sobie jednak sprawy, że został uwikłany w międzynarodową intrygę.W sobotni wieczór premiera filmu(6 lutego). Weteran przestępczego podziemia, Mickey Pearson (Matthew McConaughey), postanawia zakończyć działalność. Zanim jednak spełni marzenie o spokojnej emeryturze, wystawia na sprzedaż swoje imperium marihuany. W ten sposób niezamierzenie uruchamia serię nieprzewidzianych, krwawych zdarzeń. Spotyka się z ofertami, ale też groźbami czy szantażem. Niektórzy próbują przekonać go argumentami siły, sięgając po broń. Jednocześnie dziennikarz Fletcher (Hugh Grant) zaczyna przygotowywać pewien przekręt, który może całkowicie odmienić sytuację.W niedzielne przedpołudnie premiera filmu(7 lutego). Przygodowa animacja z ekologicznym przesłaniem. Lisek Śmigły pracuje w arktycznej firmie kurierskiej. Chcąc awansować, podejmuje się dostarczanie paczki do tajnej siedziby morsa Otta von Arktusa, który, jak się okazuje, planuje przyspieszyć nadejście globalnego ocieplenia. Teraz bohater ma przed sobą nową, dużo trudniejszą misję: pokrzyżować plany złoczyńcy i uratować świat.Z kolei wieczorem(7 lutego). Sportowiec, poliglota, erudyta, szpieg. Paul Rudd jako Moe Berg - baseballista, który służył w amerykańskim wywiadzie. II wojna światowa. Moe Berg - baseballista i zarazem człowiek obdarzony niezwykłym intelektem - zostaje zwerbowany przez amerykański wywiad. Ma za zadanie pomóc w powstrzymaniu Niemców przed zbudowaniem bomby atomowej. Oto film szpiegowski oparty na nieprawdopodobnej, lecz prawdziwej historii.Sobotnią premierabędzie dramat(6 lutego). Profesor James Murray (Mel Gibson) rozpoczyna w 1857 roku prace nad Oxford English Dictionary, jednocześnie podejmując się wyzwania stworzenia najbardziej wszechstronnego słownika w historii. Mężczyzna korzysta z definicji zebranych od ludzi z całego świata, dzięki czemu słownik może ujrzeć światło dziennie w ciągu zaledwie kilku dekad. Po zebraniu definicji komitet recenzentów odkrywa, że jeden człowiek, weteran wojny secesyjnej dr W. C. Minor (Sean Penn), zgłosił ponad 10 tys. haseł. Kiedy komisja postanawia go uhonorować, na jaw zaczynają wychodzić szokujące fakty... Intrygujący dramat historyczny, na podstawie bestsellera autorstwa Simona Winchestera, odsłaniający kulisy pracy nad pierwszą edycją najsłynniejszego słownika w dziejach.Premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat wojenny(6 lutego, CInemax 2). Prosty chłopak ze wsi wyrusza na front I wojny światowej z naiwnym, młodzieńczym marzeniem zdobycia sławy i medali. Podczas pierwszej bitwy traci wzrok. Pozostaje mu polegać na swoim słuchu - musi uważnie nasłuchiwać przez metalowe lejki i podnosić alarm, gdy zbliżają się samoloty wroga.I wojna światowa była tragedią, która zapoczątkowała serię ciężkich testów dla narodu rosyjskiego: rewolucję, wojnę domową, głód, represje polityczne i kolejną wojnę. Wszystko to wpłynęło na jedno pokolenie. Jak ci ludzie znaleźli odwagę i cierpliwość, aby przetrwać wszystkie przeciwności XX wieku?W niedzielę komedia(7 lutego, Cinemax). Pięćdziesięciodwuletnia Sue (Monica Dolan) pracuje w bibliotece. Jej piętnastoletni syn Daniel (Earl Cave) zjada się natomiast chipsami i słucha Metalliki. To lato chłopak miał spędzić z ojcem i jego nową żoną na Florydzie. Jednak w ostatniej chwili podróż została odwołana, a Sue i Daniel nagle stanęli przed perspektywą spędzenia we dwójkę sześciu długich tygodni. W podmiejskim domu każde z nich boryka się ze swoimi prywatnymi tragediami i realizuje osobiste pasje.Oparta na wielokrotnie nagradzanej powieści graficznej Joffa Winterhart uniwersalna opowieść o dorastaniu.Drugą premierą będzie(7 lutego, Cinemax 2). Long (Thang Long Do) jest pochodzącym z Wietnamu kucharzem, który wraz ze swoją bystrą dziesięcioletnią córką Mają (Lena Nguyen) mieszka w Warszawie. Mężczyzna pracuje w restauracji serwującej zupę Pho. Kiedy jednak jego szef sprzedaje lokal ambitnemu deweloperowi, chcącemu serwować różne rodzaje azjatyckich potraw, Long musi się dostosować. Tymczasem Maja bardzo tęskni za zmarłą matką. Boi się, że ojciec powoli zaczyna o niej zapominać i szuka dla niej zastępstwa w osobie ładnej sąsiadki, która mieszka w budynku naprzeciwko. Long starając się odnaleźć w nowej sytuacji, zdaje się nie dostrzegać zmartwień swojej córki, ale budownicza natura dziewczynki i ich do tej pory bliska relacja szybko zmuszają go do działania. W jedną z głównych ról wcieliła się Aleksandra Domańska